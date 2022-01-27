برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن معاناة المرضى المحتاجين لنقل الدم بصورة مزمنة

أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتو حنفي جبالي بشأن معاناة المرضى الذين يكونوا في حاجة لنقل الدم بصورة مزمنة، كأمراض الهيموجلبين المزمنة، وأنيميا البحر المتوسط وفشل وظائف النخاع العظمي، ومرض الأورام السرطانية.

وتابعت إيرين سعيد خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" أنه لا يوجد في مصر فلترة الدم، قبل تخزينه لازالة كرات الدم البيضاء والتي تؤثر على المدى الطويل على حياتهم بسبب الامراض المناعية الناتجة عن ذلك ، كما انه لا يوجد اختبار للحمض النووي للفيروسات لتقليل مخاطر العدوى المنقولة.

وتابعت سعيد أن الاطفال بعد نقل الدم يتكون لديهم اجسام مناعية تقوم بتكسير كرات الدم الحمراء مما يقلل مجابهتم للمرض، حيث ان الدم يكون في حالة لتحلليل جيني للفيروسات، حتى لا يتم اصابتهم بالامراض بشكل سهل.

