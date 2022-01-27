عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لترسيخ قيم التآزر.. الجزائر تمنح تونس مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

جانب من اللقاحات
جانب من اللقاحات

ارسلت الجزائر  اليوم الخميس، من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 إلى تونس وذلك دعما لجهودها  في مكافحة الجائحة وذلك على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية  الجزائرية بإتجاه مطار قرطاج تونس.

وذكر  بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية  أن هذه العملية تؤكد حرص الجزائر على تعزيز العلاقة المتينة بين البلدين حيث تزيد في ترسيخ قيم التآزر والتضامن القائمة بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح البيان ان هذا يأتي في إطار العمل التضامني النبيل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الجزائري والتونسي وتجسيدا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

الجزائر.. تعليق الدراسة الحضورية في الجامعات حتى بداية شهر فبراير

الجزائر.. موجة برد شديد وتساقط الثلوج في عدة ولايات

تونس الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون فيروس كوفيد-19 مطار قرطاج قاعدة الجوية متن طائرة عسكرية مليون جرعة

موضوعات متعلقة

باحثون: أوميكرون يستطيع تفادي المناعة المكتسبة من لقاح كورونا.. اعرف التفاصيل

سفارة مصر بالتشيك تصل لاتفاق حول الاعتراف المتبادل بشهادات لقاح كورونا

ترشيحاتنا

أمم إفريقيا.. تحديد مدة غياب الشناوي عن منتخب مصر

نشرة أخبار العالم| 3 شروط لتأشيرة العمرة.. تجارب سريرية لمكافحة أوميكرون.. أكثر من 362 مليون حالة كورونا عالمياً

بنظام ينافس iOS وأندرويد.. الحكومة الهندية تتحدى جوجل وآبل

تحرش بفتاة داخل القطار..عامل يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

وزير الطاقة اللبناني يلجأ للشرطة ..التجار يتقاضون 15% زيادة في أسعار المازوت

البابا تواضروس خلال استقبال وفد إفريقي: الكنيسة أنشات مستشفى بكينيا ومدرسة ببوروندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة نهارًا.. الأرصاد : ازدياد سطوع الشمس واستقرار الجو بداية فبراير|فيديو

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

خبر صادم من "الأرصاد": استمرار الصقيع والثلوج خلال فبراير

الحكومة: الإعلان عن مسابقة تعيين 30 ألف معلم بعد 6 أسابيع

الأرصاد: طقس شديد البرودة علي المحافظات وحالة من عدم الاستقرار خلال الساعات القادمة

الفرح تحول لـ سرادق عزاء.. تفاصيل وفاة عريس قبل زفافه بساعات بالشرقية

أعراضه خفيفة.. أستاذ مناعة: بداية من فبراير ستكون الإصابات بـ أوميكرون فقط|فيديو

الأشعة تؤكد تشخيص الشناوي وإصابة حمدي فتحي بإجهاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شتاء قارس إلى بداية فبراير.. تفاصيل موجة الصقيع وتحذير من الأرصاد

استعدادا لحفل joy awards.. نجوم الفن والإعلام يتجهون إلى السعودية

من نيران الحروب إلى ثلوج المخيمات.. الموت الأبيض يحاصر اللاجئين في الشام.. الجوع والبرد والخوف مفردات الحياة اليومية.. والعاصفة هبة بلا رحمة

تقديم مباراة الفراعنة وأسود الأطلسي.. هل تغير أقدام لاعبي مصر تاريخ المواجهات مع المغرب؟

فيديو

آخرهن إلهام شاهين ومنى زكي .. تاريخ خناقات تامر أمين مع فنانات مصر "فيديو"

نصائح وزارة الصحة .. هكذا تواجه موجة البرد القارص

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ