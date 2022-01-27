لترسيخ قيم التآزر.. الجزائر تمنح تونس مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

ارسلت الجزائر اليوم الخميس، من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19 إلى تونس وذلك دعما لجهودها في مكافحة الجائحة وذلك على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية بإتجاه مطار قرطاج تونس.

وذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية أن هذه العملية تؤكد حرص الجزائر على تعزيز العلاقة المتينة بين البلدين حيث تزيد في ترسيخ قيم التآزر والتضامن القائمة بين الشعبين الشقيقين.

وأوضح البيان ان هذا يأتي في إطار العمل التضامني النبيل الذي يعكس متانة العلاقات الأخوية التاريخية بين الشعبين الجزائري والتونسي وتجسيدا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.