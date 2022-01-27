عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المجلس الأعلى للجامعات يعلن المحظورات خلال الامتحانات.. تعرف عليها

امتحانات
امتحانات

أعلنت عدد من الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات، بعض المحظورات خلال فترة الامتحانات، حيث تضيف كل جامعة محظورات جديدة وفقا لسياستها ويجب على الطلاب الالتزام بهذه المحظورات حتى لا يتعرضوا للمساءلة أو يحولون لمجلس تأديبي.

ونستعرض لكم 11 محظورا لا تختلف من جامعة لأخرى:

1 - لن يسمح بدخول لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء الوقت المحدد للامتحان.

2- لن يسمح بدخول الطالب لجنة الامتحان بدون إثبات الشخصية "كارنيه الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

3- ممنوع دخول اللجنة بالتليفون المحمول أو أجهزة اتصال حتى ولو كانت مغلقة ، ومخالفة ذلك يعتبر حالة غش وإخلالا بنظام الامتحان.

4- سماعات البلوتوث و كل أنواع السماعات التي تستخدم في الغش .

تعرف على عقوبات الغش فى الامتحانات لطلاب الجامعات

5- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان.

6- لن يسمح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان .

7- عدم كتابة البيانات الشخصية على ورقة الإجابة يؤدى لفقدان الطالب ورقته .

8- الاعتداءات اللفظية أو البدنية على مراقبى اللجان .

9- محاولة الغش تكلف الطالب مادتين وليس المادة التى حاول الغش بها فقط .

10- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسى كامل".

11- يحظر الحديث الجانبى داخل اللجان .

جدير بالذكر انه قد أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات أكد التزام كافة الجامعات والمعاهد بالجدول الزمني للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري، حيث تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي الجاري في 5 فبراير القادم لمدة أسبوعين، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 19 فبراير القادم، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في 9 يونيو القادم، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة تحديث المواقع الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعات، بما يجعلها أداة حيوية للتفاعل مع المُجتمع الجامعي والرأي العام، إضافةً إلى تطوير منظومة الأداء الإعلامي بكافة الجامعات، بما يُمكنها من تسويق إنجازاتها للرأي العام.

الامتحانات المحظورات خلال فترة الامتحانات الجامعات المجلس الاعلى للجامعات اخبار التعليم

ترشيحاتنا

طقس الـ 72 ساعة القادمة.. استمرار الصقيع والأجواء شديدة البرودة

العزيزة إلى قلبي .. شيرين : وفاة جدة حسام حبيب

تطور خطير.. حلف الناتو يتدرب على توجيه ضربات نووية ضد روسيا

بايدن يعتزم ترشيح أول امرأة من أصول أفريقية كقاضية في المحكمة العليا

الراحل ياسر رزق: فكرة ترشح جمال مبارك للرئاسة بـ2011 أشعرت الشعب بإهدار كرامته..فيديو

السعودية تنفي مقتل أحد مواطنيها تحت أقدام الفيلة في أوغندا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

حسام عبد الغفار: الميزة الأساسية لـ عقار مولنوبيرافير أنه يؤخذ بالفم.. فيديو

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

المخابرات العامة المصرية تنعى الكاتب الصحفي ياسر رزق

خالد الغندور بعد خسارة الأهلي بثلاثية: لا تعايرني و لا أعايرك

خبر صادم من "الأرصاد": استمرار الصقيع والثلوج خلال فبراير

أول تعليق من موسيماني بعد الخسارة من سموحة بثلاثية

17 درجة نهارًا.. الأرصاد : ازدياد سطوع الشمس واستقرار الجو بداية فبراير|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

طبيب الروشتة المجانية .. وعكة صحية تقلق محبي هاني الناظر | تفاصيل

حورية فرغلي : تنمروا علىّ وشبهوني بـ مايكل جاكسون .. وهذه تفاصيل لقائي بالعفاريت في منزل عبد الوهاب (حوار)

شتاء قارس إلى بداية فبراير.. تفاصيل موجة الصقيع وتحذير من الأرصاد

فيديو

أدى 4 امتحانات .. مفاجأة في واقعة انتحال طالب صفة اللاعب مصطفى محمد

آخرهن إلهام شاهين ومنى زكي .. تاريخ خناقات تامر أمين مع فنانات مصر "فيديو"

نصائح وزارة الصحة .. هكذا تواجه موجة البرد القارص

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ