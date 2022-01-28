عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث أزمة أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طالبت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن لبحث التصعيد الروسي على الحدود الأوكرانية.

ومنذ يومين، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيدرس فرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتن مباشرة إذا غزت روسيا أوكرانيا.

وأكد الرئيس الأمريكي عدم وجود نية لإرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا. وقال بايدن للصحفيين "لا توجد نية لنشر قوات أمريكية أو تابعة لحلف الأطلسي في أوكرانيا".

وزيرة الخارجية الألمانية: ندعم أوكرانيا عسكريا.. والحوار له الأولوية المطلقة

بسبب أوكرانيا.. هل تفرض أمريكا عقوبات على بوتين؟

وأضاف بايدن أنه قد يحرك على المدى القريب بعضا من 8500 جندي أمريكي وُضعوا في حالة تأهب.

وهبطت طائرة أمرييكة تحمل عتادا عسكريا وذخائر في كييف يوم الثلاثاء، في ثالث شحنة ضمن حزمة أمنية قيمتها 200 مليون دولار لدعم أوكرانيا في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة هجوم عسكري روسي محتمل.

وقال وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف للصحفيين قبل هبوط الطائرة "شركاؤنا يزيدون من حجم المساعدة العسكرية. واليوم تصلنا الطائرة الثالثة من حكومة الولايات المتحدة كجزء من هذه المساعدة".

أمريكا روسيا الولايات المتحدة أوكرانيا الرئيس الأمريكي مجلس الأمن قوات امريكية الرئيس الأمريكي جو بايدن الحدود الأوكرانية

موضوعات متعلقة

وزيرة الخارجية الألمانية: ندعم أوكرانيا عسكريا.. والحوار له الأولوية المطلقة

بسبب أوكرانيا.. هل تفرض أمريكا عقوبات على بوتين؟

ترشيحاتنا

منابر الأوقاف ترفع شعار "حق الوطن والتضحية في سبيله" اليوم

الصحة: 37 مليونا و122 ألف مواطن حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أمريكا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث أزمة أوكرانيا

عقب حوار صلاح.. سر اعتذار الننى عن ركلة جزاء كوت ديفوار واختيار السولية

وزيرة الهجرة: المصريون في الخارج أعلى مصدر للعملة الصعبة بالدولة.. فيديو

وزيرة الهجرة تكشف عن أصعب موقف واجهته.. وكيف تعاملت معه.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة شاب بعد دقائق من ظهوره في بث مباشر على الفيس بوك

هبة وحمادة.. أغرب عواصف وأعاصير ضربت مصر وهذا موعد انتهاء موجة البرد

بيان عاجل من الصحة العالمية حول اكتشاف فيروس NeoCoV الجديد

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

طقس الـ 72 ساعة القادمة.. استمرار الصقيع والأجواء شديدة البرودة

طه إسماعيل يفتح النار على موسيماني بعد هزيمة الأهلي

حادث مروع بـ الدائري الأوسطي ومصرع 3 أشخاص وإصابة 7

أستاذ مناخ: موجة الصقيع الحالية هي الأقوى..ومن الوارد غرق بعض المناطق بالدلتا..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

فيديو

عايزة حقي .. قصة تعرض الفنانة كارولين عزمي للتحرش والشتائم بألفاظ خارجة  "فيديو"

بسبب زواج الأقارب .. ما قصة الأطفال الشمعيين بمحافظة البحر الأحمر

آسف يا نني .. خالد الغندور يعتذر لنجم منتخب مصر على الهواء "فيديو"

تفاصيل ألبومه الجديد.. كاظم الساهر يكشف عن أسباب الفرحة في حياته |فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ