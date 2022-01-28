بدء عرض مسلسل "منورة بأهلها" 4 فبراير على منصة شاهد

قررت منصة شاهد vip طرح مسلسل منورة بأهلها يوم ٤ فبراير القادم ، وذلك بعد الانتهاء من تصويره خلال الشهر الماضى.

مسلسل منورة باهلها من المقرر ان يتم طرح حلقتين كل أسبوع يومي الخميس والجمعة ، حيث تدور احداثه في أطار ١٠ حلقات فقط .

مسلسل "منورة بأهلها" تدور أحداثه في 10 حلقات، وهو من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، ومحمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "نمرة 2".

وكان روج المخرج يسري نصر الله لـ مسلسل منورة بأهلها من خلال نشر بوسترات العمل عبر حسابه على فيسبوك.

وكان قد حرص المخرج يسري نصر الله، على توجيه رسالة إلى فريق عمل مسلسله "منورة بأهلها" عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب نصر الله "السنة قربت تخلص.. ماقدرش أبدا أنكر إنها كانت سنة صعبة.. ومستحيل أنكر برضو حلاوتها.. السنة دي شغال على أول مسلسل أخرجه.. مش حاتكلم عن حبايبى إللى أعرفهم واشتغلت معاهم قبل كدة.. حاتكلم عن اللى دخلوا حياتى وأثروها".

وتابع يسري نصر الله: "ممثلون سحروني بتفانيهم وحبهم للشغلانة؛ غادة عادل ومحمد حاتم وأحمد السعدنى وسلوى خطاب ورانيا يوسف وعلاء حسنى وعصام عمر وعمر رزيق وعباس أبو الحسن وسلوى عثمان وعلى العربى وكتار تانين".

واختتم يسري نصر الله: "كل الناس دول اللى أول مرة أشتغل معاهم وبقوا خلاص جزء من عيلتى كل سنة وانتوا طيبين.. بحبكم".