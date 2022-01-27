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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ليلى علوي تروج لمسلسلها الجديد "منورة بأهلها"

مسلسل منورة بأهلها
مسلسل منورة بأهلها

روجت النجمة ليلى علوي لـ مسلسل منورة بأهلها من خلال نشر بوسترات العمل عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


وعلقت ليلى علوي علي الصور قائلة "مسلسل منورة بأهلها 4 فبراير علي شاهد " نالت اعجاب متابعيها".

 

“منورة بأهلها” من المقرر عرضه مع بداية عام 2022، حيث إنتهى يسرى نصر الله من تصوير معظم المشاهد خاصة إنه تم تصويره بين عدد من الديكورات والاماكن العامة.


مسلسل "منورة بأهلها" تدور أحداثه في 10 حلقات، وهو من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، ومحمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "نمرة 2".

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IMG_٢٠٢٢٠١٢٧_٢٢٢٥٣٥

https://www.instagram.com/lailaelouiofficial/p/CZPxRTrrrov/?utm_medium=copy_link

النجمة ليلى علوي تروج لمسلسلها الجديد مسلسل منورة باهلها يسرى نصر الله احمد السعدنى

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