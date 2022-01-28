ارتفاع إيرادات Scream إلى 54 مليون دولار في البوكس أوفيس

ارتفعت إيرادات فيلم الرعب الشهير Scream في البوكس أوفيس الأمريكي إلى حوالي 54 مليون دولار، بعد طرحه منتصف يناير الجاري، ومنافسته بقوة مع فيلم سبايدر مان الجديد خلال الفترة الماضية.

بلغت إيرادات Scream حوالي 88 مليون دولار حول العالم، فيما يتوقع زيادة أرقام إيراداته بنهاية العطلة الأسبوعية الحالية، رغم معوقات الإجراءات الاحترازية وفيروس كورونا وتخوفات العالم من متحور أوميكرون.

ويعد فيلم الصرخة أو Scream أحد أبرز سلاسل أفلام الرعب التي تحقق نجاحات ومشاهدات كبيرة، ويعشقها محبو هذه النوعية من الأعمال وهو من بطولة كورتني كوكس وديفيد أركيت.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور خمس وعشرين عاماً على سلسلة من حوادث القتل الوحشية التي هزت مدينة وودسبرو الهادئة، حيث يظهر قاتل جديد يستخدم قناع وجه الشبح، ويبدأ في استهداف مجموعة من المراهقين ليعيد إلى الحياة أسرار من ماضي المدينة الدموي. الفيلم من تأليف جايمس فاندربيلت & جاي بوسيك، ومستوحى من شخصيات من تأليف كيفن ويليامسون.

Scream من إنتاج شركات باراماونت بيكتشرز وسباي جلاس ميديا جروب، بروجكت إكس إنترتاينمنت، وراديو سايلانس.

أفلام الرعب

أفلام الرعب تعد من أفضل الأعمال المشوقة التي يبحث عنها الجمهور، وتحقق أرقام إيرادات عالية في شباك التذاكر العالمي، وقدم منها على مدار تاريخ السينما قصص قوية ومثيرة لفتت أنظار المشاهدين.

وأظهرت دراسات طبية مؤخرا أن الأشخاص الذين يشاهدون أفلام الرعب، كانوا أقل اكتئابا وقلقا خلال فترة انتشار الوباء، لأنها تجهز المشاهد ليكون أكثر تقبلا للتهديدات وأهدأ في استقبال المشكلات.