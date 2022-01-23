منافسة على الصدارة بين فيلمي سبايدر مان والصرخة

تشهد دور العرض الأمريكية منافسة قوية على صدارة شباك الإيرادات بين فيلمي سبايدر مان الجديد، والصرخة، الذي هز عرش أقوى أعمال مارفل، خلال الفترة الأخيرة.

قاد فيلم سبايدر مان، البوكس أوفيس الأمريكي، مجددا، خلال نهاية الأسبوع الماضي؛ بعدما تصدر الصرخة في الأيام السابقة، بعد افتتاحية عرضه القوية، بحسب موقع فارايتي.

حقق فيلم سبايدر مان الجديد حوالي 14 مليون دولار في عطلته الأسبوعية بشباك التذاكر المحلي لكنه مازال يحقق أرقاما قياسية في إجمالي مجموع إيراداته التي بلغت 720 مليون دولار داخل أمريكا الشمالية محتلا المرتبة الرابعة بين الأفلام الأكثر ربحا في التاريخ.

فيما حقق فيلم الصرخة 12 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي خلال العطلة الأخيرة فيما بلغ مجموع إيراداته داخل أمريكا الشمالية حوالي 43 مليون دولار.

ويعد فيلم الصرخة أو Scream أحد أبرز سلاسل أفلام الرعب التي تحقق نجاحات ومشاهدات كبيرة، ويعشقها محبو هذه النوعية من الأعمال وهو من بطولة كورتني كوكس وديفيد أركيت.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور خمس وعشرين عاماً على سلسلة من حوادث القتل الوحشية التي هزت مدينة وودسبرو الهادئة، حيث يظهر قاتل جديد يستخدم قناع وجه الشبح، ويبدأ في استهداف مجموعة من المراهقين ليعيد إلى الحياة أسرار من ماضي المدينة الدموي. الفيلم من تأليف جايمس فاندربيلت & جاي بوسيك، ومستوحى من شخصيات من تأليف كيفن ويليامسون.

Scream من إنتاج شركات باراماونت بيكتشرز وسباي جلاس ميديا جروب، بروجكت إكس إنترتاينمنت، وراديو سايلانس.

قصة فيلم سبايدر مان

فيلم Spider-Man: No Way Home الذي يعرض حاليا في السينمات المصرية، الذى حملت أحداثه العديد من المفاجآت لمحبي شخصية مارفل الشهيرة، لم يكن يتوقعها أحد حتى بعد طرح الفيديو الدعائي الرسمي له منذ فترة.

لمن لم يشاهد الفيلم فإن الأسطر التالية قد تكون كاشفة لأحداثه، لذا فإذا كنت قريبا من إحدى السينمات فتوقف عن القراءة واذهب لقضاء وقت ممتع أمام الشاشة الكبيرة.

وكشف الفيديو الدعائي لفيلم سبايدر مان الجديد بعض أحداثه التي كان من أبرزها عودة الأشرار القدامي للرجل العنكبوت في الأفلام التي لم يقم ببطولتها توم هولاند.