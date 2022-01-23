عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منافسة على الصدارة بين فيلمي سبايدر مان والصرخة

أفلام السينما
أفلام السينما

تشهد دور العرض الأمريكية منافسة قوية على صدارة شباك الإيرادات بين فيلمي سبايدر مان الجديد، والصرخة، الذي هز عرش أقوى أعمال مارفل، خلال الفترة الأخيرة. 

قاد فيلم سبايدر مان، البوكس أوفيس الأمريكي، مجددا، خلال نهاية الأسبوع الماضي؛ بعدما تصدر الصرخة في الأيام السابقة، بعد افتتاحية عرضه القوية، بحسب موقع فارايتي. 

حقق فيلم سبايدر مان الجديد حوالي 14 مليون دولار في عطلته الأسبوعية بشباك التذاكر المحلي لكنه مازال يحقق أرقاما قياسية في إجمالي مجموع إيراداته التي بلغت 720 مليون دولار داخل أمريكا الشمالية محتلا المرتبة الرابعة بين الأفلام الأكثر ربحا في التاريخ. 

فيما حقق فيلم الصرخة 12 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي خلال العطلة الأخيرة فيما بلغ مجموع إيراداته داخل أمريكا الشمالية حوالي 43 مليون دولار. 

ويعد فيلم الصرخة أو Scream أحد أبرز سلاسل أفلام الرعب التي تحقق نجاحات ومشاهدات كبيرة، ويعشقها محبو هذه النوعية من الأعمال وهو من بطولة كورتني كوكس وديفيد أركيت. 

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور خمس وعشرين عاماً على سلسلة من حوادث القتل الوحشية التي هزت مدينة وودسبرو الهادئة، حيث يظهر قاتل جديد يستخدم قناع وجه الشبح، ويبدأ في استهداف مجموعة من المراهقين ليعيد إلى الحياة أسرار من ماضي المدينة الدموي.  الفيلم من تأليف جايمس فاندربيلت & جاي بوسيك، ومستوحى من شخصيات من تأليف كيفن ويليامسون.

Scream من إنتاج شركات باراماونت بيكتشرز وسباي جلاس ميديا جروب، بروجكت إكس إنترتاينمنت، وراديو سايلانس.

قصة فيلم سبايدر مان

فيلم Spider-Man: No Way Home الذي يعرض حاليا في السينمات المصرية، الذى حملت أحداثه العديد من المفاجآت لمحبي شخصية مارفل الشهيرة، لم يكن يتوقعها أحد حتى بعد طرح الفيديو الدعائي الرسمي له منذ فترة. 

لمن لم يشاهد الفيلم فإن الأسطر التالية قد تكون كاشفة لأحداثه، لذا فإذا كنت قريبا من إحدى السينمات فتوقف عن القراءة واذهب لقضاء وقت ممتع أمام الشاشة الكبيرة.

وكشف الفيديو الدعائي لفيلم سبايدر مان الجديد بعض أحداثه التي كان من أبرزها عودة الأشرار القدامي للرجل العنكبوت في الأفلام التي لم يقم ببطولتها توم هولاند.

سبايدر مان فيلم الصرخة مارفل البوكس اوفيس ارقام الايرادات

ترشيحاتنا

خاص.. رئيس بعثة منتخب مصر ينفي شائعة إصابات بسبب انفجارات ياوندي بالكاميرون

3 فبراير بسبب السب والقذف.. رانيا يوسف تواجه الحبس والغرامة

المركزي للتنظيم والإدارة: انتهينا من دراسة تثبيت تعاقدات 10 آلاف موظف

السياحة: لا يوجد قرار بمنع السيدات من دون الأربعين نزول الفنادق بغير محرم

الصحة العالمية: متحور أوميكرون ينبيء بنهاية محتملة لـ وباء كورونا

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون..اتحاد الكرة:بعثة مصر آمنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 تصريحا|شوقي يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر القادم

متهم في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة يعترف: أيوه أنا توسطت

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

5 سلع لا يجوز للمستهلك استبدالها أو إرجاعها .. اعرفها

مدبولي يوجه بعمل شبكة صرف مياه الأمطار منفصلة عن الصرف الصحي بالإسكندرية

ممنوع خروج الأطفال وكبار السن..الصحة تقدم 4 نصائح للوقاية من نزلات البرد

فيلم أصحاب ولا أعز .. 20 لفظا إباحيا والمصنفات الفنية تكشف مفاجأة "فيديو"

تحرك برلماني عاجل لمنع فيلم أصحاب ولا أعز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

شاهد.. الصور الأولى لأبطال مسلسل ولهان في كواليس تصوير أدوارهم

خصلات شعر.. شاهد امرأة تعثر على اكتشاف صادم داخل ماسورة الحمام

فيديو

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| القوات المسلحة تنتهي من الهوية البصرية لمحافظة أسوان

خدمة أم الزوج.. القول الفصل في قضية الحما وواجب الزوجة

أسباب الطلاق .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الظاهرة

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

اﻟﻤﺰﻳﺪ