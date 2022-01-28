اتهام مغني أمريكي باغتصاب راقصة محترفة في حفل بميامي

اتهمت راقصة وعارضة أزياء المغني الأمريكي كريس براون، باغتصابها والاعتداء عليها في حفل سابق بميامي بحسب عدد من مواقع الفن العالمية.

يواجه الرابر والمغني الشهير كريس براون اتهاما أمام جهات التحقيق بالاعتداء على جين دو مصممة رقصات وفنانة محترفة التي رفعت بحقه دعوة قضائية لتعويضها بقيمة 20 مليون دولار.

تدعي جين دو أن كريس براون الذي يبلغ من العمر 32 عاما ويتمتع بشهرة كبيرة في عالم الغناء وموسيقى الراب بأنه تحول من شخص ودود إلى مغتصب خلال دقائق من تواجدهما سويا في ديسمبر 2020.

واتهمت الفنانة الشابة كريس براون بتخديرها، ما تسبب في فقدانها الوعي سريعا وشعورها بفقد السيطرة على جسدها وهو ما استغله المغني الشهير، ورغم محاولتها إيقافه إلا أنه أصر على اغتصابها.

وتدعي جين دو أن الحادث الذي تعرضت له وضعها في ضائقة نفسية شديدة، فيما أكدت أنها لم تبلغ رجال الشرطة عقب وقوغ الحادث لأنها كانت تشعر بالحرج.

سبق أن اتهمت سيدة في عام 2019 كريس براون بالاعتداء عليها في غرفة أحد الفنادق، فيما تعرض بالضرب لصديقته السابقة الفنانة ريهانا في الشارع وأصابها بجروح أنذاك.