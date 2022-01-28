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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عائق وحيد يهدد الصفقة.. بيراميدز يستهدف ضم وليد أزارو

وليد أزارو
وليد أزارو

أكد تقرير صحفي أن نادي بيراميدز يستهدف التعاقد مع الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر موقع “لو 360 سبورت” المغربي، أن بيراميدز يستهدف ضم لاعب مغربي آخر إلى صفوفه، وهو وليد أزارو، بعدما تعاقد مع وليد الكرتي من الوداد، في الميركاتو الصيفي المقبل.

أشار الموقع، إلى أن عامل وحيد يهدد صفقة انتقال وليد أزارو إلى بيراميدز، وهو الخلاف حول بعض الأمور المادية.

أوضح الموقع، أن وليد أزارو يرغب في الحصول على مكافأة التوقيع بالإضافة إلى مقدم عقد، باعتبار أنه سينضم في صفقة انتقال حر، لكن إدارة بيراميدز تحاول اقناع اللاعب بالتنازل على فكرة منحة التوقيع، لكن مهاجم الأهلي السابق متمسك برأية.

يذكر أن الاتفاق السعودي فسخ عقده مؤخرا مع وليد أزارو، بسبب تراجع مستوى اللاعب في الفترة الماضية.

وشارك أزارو مع الاتفاق في 17 مباراة في مسابقة الدوري السعودي هذا الموسم، سجل خلالهم هدفين، وصنع 4 أهداف.

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