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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نادال يجتاز بيريتيني ويبلغ نهائي أستراليا المفتوحة

صدى البلد

بلغ الإسباني رافايل نادال، المصنف خامسا عالميا المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس الأرضي، بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع عالميا اليوم الجمعة في نصف النهائي.

وواصل نادال، المصنّف الخامس عالمياً مسيرته الناجحة في البطولة التي توّج بها في 2009، وذلك عندما تجاوز منافسه الإيطالي ماتيو بيريتيني السابع عالمياً بثلاث مجموعات لواحدة 6-3 و6-2 و3-6 و6-3 ضمن الدور نصف النهائي.

وكان نادال في طريقه لتحقيق فوز سهل بعدما تقدّم في أول مجموعتين لكن منافسه الذي وصل إلى نصف نهائي أستراليا لأول مرة في مسيرته تمكن من العودة واقتناص المجموعة الثالثة مجبراً نادال على خوض مجموعة أخرى.

وحسم نادال المجموعة الرابعة مستفيداً من تسرع منافسه لينهي المواجهة بثلاث مجمواعات لواحدة.

ويحاول نادال جاهداً زيادة غلته من الألقاب الكبرى، حيث يمتلك الآن 20 لقباً بالتساوي مع الصربي دجوكوفيتش والسويسري فيدرر.

ويسعى نادال البالغ من العمر 35 عاما إلى اللقب 21 في الجراند سلام في مسيرته الاحترافية لتحطيم الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع السويسري روجيه فيدرر والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ويلتقي نجم التنس الإسباني في المباراة النهائية، الأحد، مع الروسي دانييل مدفيديف الثاني أو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع اللذين يلتقيان لاحقا.

 

نادال الإسباني رافايل نادال بطولة استراليا المفتوحة الإيطالي ماتيو بيريتيني الصربي دجوكوفيتش السويسري فيدرر

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