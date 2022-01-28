 إنزيريلو: سباق فورمولا سيقام في موقع مدرج بقائمة اليونيسكو للتراث بالدرعية

أكد جيرارد إنزيريلو الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية أن سباق فورمولا هو أحد أهم المحطات على برنامج فعاليات الدرعية، لذا نبذل جهودا حثيثة للتحضير لهذا الحدث الاستثنائي والذي نسعد باستضافته للمرّة الرابعة.

وقال إنزيريلو: "عام بعد عام نعمل على تعزيز مرافق البنية التحتية، بما يشمل التحسينات التي أدخلناها على الطرق وشبكة المواصلات لضمان تزويد الزوار بتجربة سلسة ومتميزة عند انطلاق فعاليات موسم الدرعية".



وأضاف: "بفضل القيادة الرشيدة ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وبجهود ومتابعة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، نجحنا بعقد شراكات رياضية كبيرة مع بطولات عالمية مثل الفورمولا إي. ونحن سعيدون جداً باستضافة فعاليات رياضية تُحاكي المستقبل في المملكة والدرعية، لأنها تعكس استعدادنا لنصبح وجهة عالمية لا تقتصرعلى الرياضة فقط، ولكن تضم الترفيه، والثقافة، والتراث، والتعليم".

وأوضح :"تمكّنا العام الماضي على الرغم من ظروف أزمة كوفيد-19 من استضافة أول سباق ليلي يُقام تحت أضواء LED في تاريخ بطولة العالم للفورمولا إي، هذا السباق ظهر بصورة رائعة على شاشات التلفزيون وحظي بردود فعل إيجابية واسعة النطاق من الجمهور. نحن سعيدون بعودة الجمهور هذا العام خصوصًا أننا واثقون بالإجراءات الاحترازية والوقائية العالمية التي تم تجهيزها لإتاحة الفرصة لمحبّي الفورمولا إي والزوّار والعائلات والسوّاح لحضور أول سباق فورمولا إي ليلي على أرض الواقع، ونحن واثقون بأن التجربة ستلقى إعجاب الجمهور وتقديرهم".

وتابع: "يسرنا الإعلان أن سباق فورمولا إي الدرعية سيشهد الكشف عن صيغة جديدة للتأهل للمرة الأولى هذا العام، بالإضافة إلى حضور مجموعة خاصة من الفنانين المشاركين في الحفلات الموسيقية، مثل كريج ديفيد وجيمس بلانت وفرقة تو دور سينما كلوب وفرقة ذا سكريبت"

وقال :"هذه المرّة الرابعة التي تستضيف فيها الدرعية سباقات الفورمولا إي، ولدينا طموح دائم بأن تظهر الحلبة والدرعية والمملكة العربية السعودية ككلّ بأبهى صورة من الناحية التنظيمية والرياضية والسياحية، خصوصًا وان السباق يجري في موقع مدرج على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي. لقد كان سباق فورمولا إي الدرعية الافتتاحي في عام 2018 أول حدث رياضي عالمي كبير من نوعه تستضيفه المملكة، وفي عام 2019، استضافت السعودية أول سباق سيارات مزدوج في الشرق الأوسط، وفي فبراير 2021، شهد الحدث أول سباق ليلي على الإطلاق في تاريخ البطولة".

وأضاف: "تهدف سباقات فورمولا إي إلى تسريع التوجه نحو مستقبل السيارات الكهربائية، إضافة إلى تعزيز الوعي وتحفيز التغيير في الممارسات المستدامة بما يسهم في تقليل انبعاثات الكربون العالمية والحد من تلوث الهواء في المناطق الحضرية. ونلتزم في هيئة تطوير بوابة الدرعية بهذه الرؤية، ونعتمد تدابير تهدف إلى ضمان امتثال المشروع لأعلى معايير الاستدامة والبيئة.. كما نهدف إلى تطوير وجهة تحترم التاريخ والتراث وتحميهما، وتلتزم باعتبارات الاستدامة وحماية البيئة بغرض إنشاء مركز ثقافي وعصري رائد عالمياً. وتمثّل هذه الأهداف تحديات نبذل قصارى جهدنا لتجاوزها. وتضمن مبادراتنا بهذا الإطار تحقيق الامتثال للمعايير البيئية، من خلال الالتزام بأفضل الممارسات العالمية واعتماد الابتكارات التكنولوجية وتحقيق معايير شهادات الاستدامة في جميع مشاريعنا".