نادية الجندي: تزوجت من عماد حمدي لأنه كان شبه أبي.. نوستالجيا

حلت الفنانة نادية الجندي ضيفة في لقاء تليفزيوني قديم مُذاع على فضائية دريم تقديم الإعلامي عمرو الليثي، وكشفت خلاله عن السبب الحقيقي وراء زواجها من الفنان الراحل عماد حمدي.



وأجابت نادية الجندي عي سؤال: "هل عماد حمدي ساعدك في تحقيق نجوميتك؟"، قائلة: "لا محصلش، عمره مارشحني في دور إطلاقًا خلال فترة جوازنا.. أنا اتجوزته عن حب وكان عندي 15 سنة وهو كان 60 وساعتها كنت مراهقة وطفلة وشايفاه عماد حمدي نجم النجوم".



وتابعت نادية الجندي: "للأسف محسبتهاش ومكنتش أعرف عواقب القرار.. ومع ذلك لم أندم على زواجي منه".



وسردت: "كان عندي عقدة من فكرة الأبوة لأن أبويا كان كل حياتي، فأنا كنت بتمنى أتجوز حد شبهه وده كان السبب الرئيسي وراء زواجي من عماد حمدي.. ولم اتخلى عنه في فترة مرضه وكنت بزوره باستمرار حتى بعد زواجي من محمد مختار".







نادية الجندي.. السبب الحقيقي لجوازي من عماد حمدي وأنا عندي 15 سنة - YouTube