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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز ملوي بالمنيا يتابع مشروعات حياة كريمة بالقرى

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى ملوى

تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا، نسب تنفيذ المشروعات المنفذة بقروي مجلسي دروة وتونا الجبل بالمركز  فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ البرنامج القومي لتنمية وتطوير الريف المصري وتوفير حياة كريمة وتنمية شاملة بقرى الريف المصري وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية.

وفي سياق متصل، أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأوضح اللواء أحمد السايس رئيس مدينة ملوي، أن الوحدة المحلية أزالت  6 حالات تعد بالبناء المخالف على أراضى أملاك الدولة بنطاق الوحدة المحلية لقرية نواى على مساحة 1025 متر مربع.

كما تم إزالة حالة  تعد على الأراضي الزراعية على مساحة 12 قيراطا، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
 

التنسيق الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات القومية تعدي على الأراضى الزراعية المبادرة الرئاسية مشروعات حياة كريمة

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