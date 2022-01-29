عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جثة طفل مذبوح تثير الرعب في الفيوم.. والأمن يبحث عن الجاني| تفاصيل مأساوية

المجنى عليه
المجنى عليه

حالة من الذعر والقلق انتابت أهالى قرية سيلا  أكبر قرى مركز الفيوم عقب عثور الأهالى على جثة طفل مذبوحا بجوار شبكة التقوية بقرية سيلا البلد بمركز الفيوم، وبه طعنات متفرقة بجسده.

وكشفت مباحث مركز شرطة الفيوم، غموض حادث العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عاما، والتى عثر عليه قتيلا خلف محطة التقوية بقرية سيلا بمركز الفيوم ، تبين ان الجثة لطفل يدعى محمد رمضان (13 سنة ) ، ويعمل فى محل حلاقة ،عثر عليه  مذبوحا بطعنات متفرقة بسكين بجسده ورقبته .

تبين من التحريات أيضا أن الطفل يدعى محمد رمضان (13 عاما) ، كان يعمل صبيا فى محل حلاقة بالقرية، وبسؤال صاحب محل الحلاقة أكد أن الطفل خرج من المحل مساء أمس الخميس، وعندما عاودت الاتصال به للعودة مرة اخرى للمحل لوجود زبائن نظرا لأن محمد يجيد كافة القصات الجديدة والشبابية، رد على تليفونى مؤكدا عودته للمحل، وانتظرت أكثر من ساعة دون حضوره، وعاودت الاتصال به مرة أخرى إلا أنني وجدت تليفونه المحمول مغلق، حتى عثر الاهالى على جثته قتيلا  خلف محطة التقوية بالقرية".

أضاف صاحب المحل بأن المجنى عليه كان مهذبا ونشيط فى عمله ولم يختلق أى مشاكل مع أحد ، بالاضافة إلى أن جميع الزبائن كانوا يحبونه ويحضرون خصيصا للمحل للحلاقة لهم وقص شعورهم بالقصة التى يطلبونها .

من جانب أخر قررت نيابة مركز الفيوم انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان الطفل محمد رمضان (13 سنة ) ، وإعداد تقرير عاجل بالصفة التشريحية لأسباب الوفاة والسلاح المستخدم  فى الجريمة البشعة  ، والدفن عقب الانتهاء من  التشريح.

وكان  فريق من نيابة الفيوم  انتقل منذ قليل الى مسرح  جريمة العثور على طفل مذبوحا يبلغ من العمر 13 عاما ، عثر الاهالى على جثته خلف محطة التقوية بقرية سيلا البلد بمركز الفيوم  ، لعمل المناظرة اللازمة للجثة ومكان ارتكاب الجريمة ، تمهيدا لأصدار قرار من النيابة العامة بنقل الجثة الى مشرحة مستشفى الفيوم العام تمهيدا لتشريحها بمعرفة الطبيب الشرعى .

كما قررت  النيابة العامة  انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان الطفل محمد رمضان (13 سنة )  ، وإعداد تقرير عاجل بالصفة التشريحية لأسباب الوفاة والسلاح المستخدم فى الجريمة البشعة  ، والدفن عقب التشريح .

وكان  اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى  إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بعثور أهالى قرية سيلا بمركز الفيوم على جثة  طفل  يبلغ من العمر 13 عاما مذبوحا بطعنات بسكين فى أجزاء متفرقة من جسده .

انتقل على الفور  ضباط  مباحث مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، إلى مكان البلاغ، حيث عثروا على جثة مجهولة لشاب  يبلغ من العمر13  عاما ، وبجسده عدة طعنات .

 تم اخطار النيابة العامة لمعاينة الجثة في مكان الحادث ، قبل نقلها الى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

ويعكف المقدم هثم طلبه رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم وفريق البحث المعاون له لكشف غموض الحادث و تفريغ الكاميرات المتواجدة بالقرب من مسرح الجريمة، لتتبع المجنى عليه والجناه قبل  وبعد ارتكاب الحادث.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

لإصدار قرارها.. النيابة تنتقل إلى مسرح جريمة العثور على طفل مذبوح بالفيوم

261
261
الفيوم الأمن تويت خلف محطة التقوية

موضوعات متعلقة

العثور على جثة طفل مذبوحا بقرية سيلا في الفيوم

ترشيحاتنا

أكرم حسني يكشف عن الحلم الذي لم يحققه ونقطة ضعفه .. فيديو

تحافظ على رونقها وشبابها..عزيزة جلال فى أحدث ظهور بعد غياب سنوات I فيديو

الإسماعيلي يعلن التعاقد مع مهاجم منتخب فلسطين الأوليمبي حتى 2026 .. صور

منافس الأهلي .. مواعيد وديات الهلال السوداني إستعدادا لمواجهة صنداونز بدورى أبطال إفريقيا

تفاصيل جولة سفيرة الإمارات لدى مصر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

جثة طفل مذبوح تثير الرعب في الفيوم.. والأمن يبحث عن الجاني| تفاصيل مأساوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقسى منذ التسعينيات.. العاصفة "ياسمين" تضرب لبنان على ارتفاع 1000 متر| شاهد

الطقس غدا | الصقيع مستمر والأمطار خفيفة .. وكاترين حرارة تحت الصفر

التموين: تخفيضات 70% على الملابس والأجهزة الكهربائية.. فبراير المقبل

الأمطار تضرب 6 مناطق بالقاهرة في الساعات الاولى من صباح يوم السبت

دنيا سمير غانم توجه رسالة إلى النجم سلمان خان: شكرًا على إحساسك بحزننا

جريمة بشعة|النيابة تطلب تقريرا عاجلا من الطبيب الشرعي بأسباب وفاة طفل الفيوم

بركات عن سخرية ضياء السيد من مكافأة الفوز على كوت ديفوار: مش بحب البسطرمة ولا اللي بياكلها

طقس السبت.. الأرصاد: بارد نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 8 درجات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسا تمنع الجنسية عن مغني راب مسلم رفض الاحتفال برأس السنة

قرر الانسحاب لنصرة فلسطين.. لاعب الكويت في التنس محمد العوضي يرفض مواجهة اسرائيلي

من غير عمليات.. 5 إطلالات تبرز رشاقة أحلام

بدون استغناء.. الحكومة تحدد مصير آلاف الموظفين بعد التحول الرقمي

فيديو

فتاوى مبروك عطية.. طالب سيدة بالحج دون إذن زوجها| فيديو

بعد خلافات مع والدته.. وفاة نجل الفنانة شريفة ماهر

صقيع وشبورة وأمطار.. تحذيرات من هيئة الأرصاد بشأن طقس الـ72 ساعة القادمة| فيديو

صحيحة.. الأزهر يحسم جدل حكم الصلاة أمام المدفأة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ