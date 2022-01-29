جثة طفل مذبوح تثير الرعب في الفيوم.. والأمن يبحث عن الجاني| تفاصيل مأساوية

حالة من الذعر والقلق انتابت أهالى قرية سيلا أكبر قرى مركز الفيوم عقب عثور الأهالى على جثة طفل مذبوحا بجوار شبكة التقوية بقرية سيلا البلد بمركز الفيوم، وبه طعنات متفرقة بجسده.

وكشفت مباحث مركز شرطة الفيوم، غموض حادث العثور على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عاما، والتى عثر عليه قتيلا خلف محطة التقوية بقرية سيلا بمركز الفيوم ، تبين ان الجثة لطفل يدعى محمد رمضان (13 سنة ) ، ويعمل فى محل حلاقة ،عثر عليه مذبوحا بطعنات متفرقة بسكين بجسده ورقبته .

تبين من التحريات أيضا أن الطفل يدعى محمد رمضان (13 عاما) ، كان يعمل صبيا فى محل حلاقة بالقرية، وبسؤال صاحب محل الحلاقة أكد أن الطفل خرج من المحل مساء أمس الخميس، وعندما عاودت الاتصال به للعودة مرة اخرى للمحل لوجود زبائن نظرا لأن محمد يجيد كافة القصات الجديدة والشبابية، رد على تليفونى مؤكدا عودته للمحل، وانتظرت أكثر من ساعة دون حضوره، وعاودت الاتصال به مرة أخرى إلا أنني وجدت تليفونه المحمول مغلق، حتى عثر الاهالى على جثته قتيلا خلف محطة التقوية بالقرية".

أضاف صاحب المحل بأن المجنى عليه كان مهذبا ونشيط فى عمله ولم يختلق أى مشاكل مع أحد ، بالاضافة إلى أن جميع الزبائن كانوا يحبونه ويحضرون خصيصا للمحل للحلاقة لهم وقص شعورهم بالقصة التى يطلبونها .

من جانب أخر قررت نيابة مركز الفيوم انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان الطفل محمد رمضان (13 سنة ) ، وإعداد تقرير عاجل بالصفة التشريحية لأسباب الوفاة والسلاح المستخدم فى الجريمة البشعة ، والدفن عقب الانتهاء من التشريح.

وكان فريق من نيابة الفيوم انتقل منذ قليل الى مسرح جريمة العثور على طفل مذبوحا يبلغ من العمر 13 عاما ، عثر الاهالى على جثته خلف محطة التقوية بقرية سيلا البلد بمركز الفيوم ، لعمل المناظرة اللازمة للجثة ومكان ارتكاب الجريمة ، تمهيدا لأصدار قرار من النيابة العامة بنقل الجثة الى مشرحة مستشفى الفيوم العام تمهيدا لتشريحها بمعرفة الطبيب الشرعى .

كما قررت النيابة العامة انتداب الطبيب الشرعى لتشريح جثمان الطفل محمد رمضان (13 سنة ) ، وإعداد تقرير عاجل بالصفة التشريحية لأسباب الوفاة والسلاح المستخدم فى الجريمة البشعة ، والدفن عقب التشريح .

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بعثور أهالى قرية سيلا بمركز الفيوم على جثة طفل يبلغ من العمر 13 عاما مذبوحا بطعنات بسكين فى أجزاء متفرقة من جسده .

انتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبة رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم، إلى مكان البلاغ، حيث عثروا على جثة مجهولة لشاب يبلغ من العمر13 عاما ، وبجسده عدة طعنات .

تم اخطار النيابة العامة لمعاينة الجثة في مكان الحادث ، قبل نقلها الى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

ويعكف المقدم هثم طلبه رئيس مباحث مركز شرطة الفيوم وفريق البحث المعاون له لكشف غموض الحادث و تفريغ الكاميرات المتواجدة بالقرب من مسرح الجريمة، لتتبع المجنى عليه والجناه قبل وبعد ارتكاب الحادث.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.