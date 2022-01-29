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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مونتيرى المكسيكي فى ورطة قبل مواجهة الأهلي بمونديال الأندية بالإمارات

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

يلتقى فريق الكرة الأول فى النادى الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نظيره فريق مونتيرى المكسيكي فى إفتتاحية مبارياته ببطولة كأس العالم للأندية فى الإمارات وذلك يوم ٥ فبراير المقبل.

 

ويفقد فريق مونتيري المكسيكي خدمات 11 لاعبا قبل مواجهة الأهلي، بسبب استدعاء لاعبيه في الفترة بين 27 يناير إلى 3 فبراير لخوض تصفيات كأس العالم لقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

 

منتخب المكسيك أعلن ضم 5 لاعبين من مونتيري هم: ثلاثي الدفاع خيسوس جاياردو ولويس رومو وهيكتور مورينو ولاعب الوسط سيزار مونتيس وروجيليو فونيس موري هداف النادي التاريخي.

 

وضم منتخب الأرجنتين ثنائي فريق مونتيري الحارس إستيبان أندرادا والجناح ماكسيميليانو ميزا من أجل المشاركة فى مباراتي كولومبيا وتشيلي.

 

فيما ضم منتخب تشيلي سيباستيان فيجاس لاعب الوسط لفريق مونتيري من أجل الإستعانة بخدماته فى مواجهتي الأرجنتين وبوليفيا.

 

واستدعي منتخب كولومبيا الظهير لفريق مونتيرى المكسيكي ستيفان ميدينا لمواجهتي بيرو والأرجنتين.

 

وكذلك انضم جويل كامبل لاعب أرسنال السابق وفريق مونتيرى الحالي لقائمة منتخب كوستاريكا لخوض مواجهات بنما والمكسيك وجامايكا.

 

بينما أعلن النادي عن إصابة دوفان فيرجارا بقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليمنى الجناح البالغ 25 عاما الذى سبق وأن شارك في 21 مباراة الموسم الجاري سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

 

لعنة إصابات الأهلي

كانت لعنة الإصابات ضربت لاعبي النادي الأهلي لدى مشاركة عناصر القلعة الحمراء ضمن صفوف منتخب مصر الوطنى فى كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

 

وتعرض اكرم توفيق نجم الجبهة اليمني فى بداية مباراة مصر ونيجيريا للإصابة بقطع فى الرباط الصليبي اثر كرة مشتركة مع لاعب النسور موزيس وعاد اكرم بعدها إلى القاهرة ثم توجه إلى ألمانيا من أجل الخضوع إلى إجراء عملية جراحية.

 

أعقبها إصابة الثنائى حمدى فتحي نجم خط الوسط ومحمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر الوطنى فى مباراة كوت ديفوار التى انتهت بفوز الفراعنة الكبار بركلات الترجيح ليتأهل لمواجهة نظيره منتخب المغرب فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

 

وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني أن إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق عبارة عن شد في العضلة الخلفية ، أما اصابة حمدي فتحي عبارة عن شد في العضلة الضامة، وسوف يخضع كلاهما غدا لعمل آشعة لتحديد برنامج كل منهما.

 

فيما تعرض محمد شريف مهاجم منتخب مصر الوطنى لقطع فى شفتيه بعد نزوله بديلاً لمصطفى محمد امام كوت ديفوار واستكمل اللقاء مصابا بينما تعرض علي معلول نجم منتخب تونس إلى الإصابة بفيروس كورونا خلال تواجده رفقة نسور قرطاج فى بطولة كأس أمم إفريقيا.

 

كما تعرض بدر بانون مدافع منتخب المغرب للإصابة بتداعيات فيروس كورونا ما أجبر البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لأسود الأطلسي لاستبعاده واستدعاء أشرف بنشرقي نجم الزمالك بديلا عنه.

 

ويفقد النادى الأهلى خدمات الثنائى المغربي بدر بانون وأكرم توفيق لدى المشاركة فى كأس العالم للأندية فى الإمارات فى مباراة مونتيرى المكسيكي المقرر إقامتها يوم ٥ فبراير المقبل.

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