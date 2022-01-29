اقتراح برغبة لتشكيل لجنة علمية لاختبار واختيار المعلمين قبل التعيين.. ونواب : وزارة التعليم وضعت آلية وأسس يتم علي أساسها القبول.. ولا دفع لرسوم جديدة لمن سبق لهم التقدم بالمسابقة

وفق حديث الوزير.. برلمانية : المعيار الأساسي لاختيار المعلمين الكفاءة

برلمانية: وزارة التعليم وضعت آلية لاختبار واختيار المعلمين بمسابقتها

نائب بالشيوخ: ضروري تفعيل دور الأكاديمية المهنية للمعلمين



يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن "تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختبار واختيار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية وإنشاء كادر مالي ووظيفي خاص للمعلمين".

و ذكرت فلسفة وأهداف الاقتراح برغبة المعروض ان نجاح أي منظومة تعليمية يرتبط بالكثير من العوامل وأساس هذه العوامل هو "المعلم"، حيث يحمل المعلم على عاتقه مسئولية إعداد أجيال سوية نفسياً وسلوكياً وأخلاقياً وعلمياً وهو من ينقل ويرسخ في نفوس الطلاب حب العلم والمعرفة، فلا علم بدون معلم ومن هنا تأتي أهمية وخطورة عملية اختيار المعلم، فالاختيار الخاطئ الغير دقيق يمكن أن يتسبب في فشل العملية التعليمية ككل وإن توافرت عوامل أخرى لنجاح التعليم، لذا يهدف الاقتراح برغبة المقدم إلى تشكيل لجنة علمية وفنية متخصصة تضم خبراء في المجالات التربوية والسلوكية والنفسية.

و اكد للنواب على بعض النقاط اللازم توافرها وهي: 1. وضع شروط ومعايير محددة ودقيقة لاختبار واختيار المعلمين. ۲. تشكيل لجنة علمية وفنية متخصصة تضم خبراء في المجالات التربوية والسلوكية والنفسية. 3. اختبار المتقدمين من المعلمين تحريرياً وشفويا في كافة النواحي والمهارات والسلوكيات. 4. الاستعانة بأساتذة متخصصين من كليات التربية والآداب والعلوم والهيئات والمؤسسات التعليمية والتربوية المتخصصة ومراكز البحوث وغير ذلك من الكيانات المتخصصة. ه. إنشاء وتقرير كادر مالي خاص بالمعلمين يعكس أهمية ودور المعلم في المجتمع.

و تضمن رأى ممثلي الحكومة " أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بالبدء في اتخاذ إجراءات لسد العجز في أعداد المعلمين، فإنه يتم تعيين المعلمين بعقد مؤقت مدته عامين ولا يتم التثبيت إلا بعد التقييم من قبل المدير والموجه والطلبة للتأكد من توافر المعلم على المهارات السلوكية والنفسية القويمة وذلك طبقاً للقانون رقم 155 لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، كما أن هناك كادر خاص بالمعلمين وأن الأكاديمية المهنية للمعلمين هي الجهة المختصة باختيار المعلمين.

وأكدت اللجنة على ضرورة وضع اشتراطات ومعايير محددة لاختيار المعلمين ولكن يجب أولاً تخصيص مقابل مادي يتناسب مع دقة وصرامة الاختبارات والاشتراطات وإلا لن يكلف المعلم نفسه عناء التقدم واجتياز اختبارات بلا مقابل يرضيه، كما توصي اللجنة بضرورة أن يكون للأكاديمية المهنية للمعلمين دور أكبر في تصميم وتقييم ومتابعة أنشطة التنمية المهنية للمعلمين وفق معايير محددة ودقيقة تضمن الارتقاء بالمعلم وصلاحية شاغلي وظائف التعليم.

وفي هذا الصدد أوضح عدد من نواب البرلمان أرائهم في هذا المفترح ، مؤكدين أن الوزارة حريصة علي سد العجز القائم للمعلمين بكفاءات عالية.

وقد قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن الأسابيع القادمة ستشهد إنطلاق مسابقة تعيين "30 ألف معلم" وذلك من قبل وزارة التربية والتعليم، لتبدأ مراحل اختيار واختبار المعلمين وفقا لأسس ومعايير محددة وضعتها الوزارة.

و أضافت " البيومي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الوزارة حرصت علي تشكيل لجنة علمية تكون مهمتها إنتقاء العناصر الجديدة من المعلمين بناءا علي شروط معينة ضروري إجتيازها، لافتة إلي عدم وجود رسوم إختبار للمعلمين للذين تقدموا للمسابقة بالوقت السابق.

وأشارت عضو لجنة التعليم، إلي أن أهم المعايير التي يتم أساسها الإختيار هي الكفاءة العالية في تدريس المناهج الدراسية الجديدة التي تعتمد علي الآليات التكنولوجية، معقبة " محتاجين مُدرس مؤهل بإعتبار المعلم أهم عناصر العملية التعليمية".

وأشادت البرلمانية، بالجهود الواسعة التي تبذلها الوزارة في تطوير العملية التعليمية بجميع عناصرها وعلي رأسها المعلمين مما يدعم الحفاظ علي مستقبل الطلاب.



فيما قالت النائبة نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن الرئيس السيسي يولي إهتماما كبيرا بتطوير العملية التعليمية بشكل عام وتأهيل ودعم فئة المعلمين بشكل خاص وذلك بإعتبار المعلم الركيزة الأساسية لهذه المنظومة ولذا دائما ما نجده بأولويات القيادة السياسية.

وأضافت " العسيلي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم قد تحدث مع أعضاء لجنة التعليم بالنواب عن خطة الوزارة وآليتها في وضع معايير الاختيار المعلمين بمسابقة " 30 ألف معلم" حيث يكون المعيار الأساسي في القبول هو للعناصر الأكفاء بأعلي الدرجات.

ولفتت عضو لجنة التعليم، إلي إنه لا يوجد إضافة رسوم جديدة للإختبار للمعلمين الذين سبق تعاقدهم مع الوزارة بالمسابقة الأولي التي عرفت بإسم " 36 ألف معلم".