مياه المنوفية: مد وتدعيم خطوط الصرف الصحى بالمناطق غير المخططة بشبين الكوم

تابع اليوم الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب بالمنوفية، اعمال الاحلال والتجديد بشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمنطقة كفر المصيلحة والبر الشرقى التابعين لحى شرق شبين الكوم ضمن مشروع تطوير المناطق غير المخططة الذي يجرى تنفيذه حاليا.

تأتي أعمال التجديد تحت رعاية اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية والممولة من صندوق تنمية العشوائيات، ورافق رئيس الشركة فى جولته المهندس محمد فوزى عوض مدير المشروعات بالشركة.

واشار نجيب ، انه تم البدء حاليا على احلال وتجديد شبكات مياه الشرب واحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى وكذلك مد وتدعيم خطوط مياه الشرب ومد وتدعيم لخطوط الصرف الصحى بتلك المناطق الغير مخططة بمدينة شبين الكوم والتى بدأت بالمرحلة الأولي بـ 3 مناطق ( قبلي وبحري والعزبة الغربية ) بحي غرب ، حيث تم الانتهاء من مد وتدعيم شبكات المياة والصرف الصحي بها .

واضاف ، جار العمل بالمرحلة الثانية ضمن خطة التطوير بإحلال وتجديد ومد وتدعيم لشبكات مياة الشرب والصرف الصحى بمنطقة كفر المصيلحة وميت خاقان وكذلك الشوارع الرئيسية بنطاق حي شرق شبين الكوم .

وأشاد رئيس الشركة بجهود محافظ المنوفية غير المحدودة في تقديم التيسيرات اللازمة للمشروعات التي يتم تنفيذها فى المحافظة ، مؤكداً أن ملف تطوير المناطق الغير مخططة يأتي على رأس أولويات واهتمام الدولة لتحقيق الاستقرار الآمن لسكان تلك المناطق وتوفير حياة كريمة وتقديم الخدمات اللازمة لهم تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية .