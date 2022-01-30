جغرافيا القاهرة عند محمد رياض.. ندوة في بيت السناري الإثنين

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة بالقاهرة، تحت عنوان: "خريطة القاهرة.. جغرافيا القاهرة عند محمد رياض"، وذلك يوم الاثنين المقبل 31 يناير في تمام السابعة مساء، في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يقدم المحاضرة الدكتور عاطف معتمد، أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وتركز الندوة على الخريطة الطبوغرافية لمدينة القاهرة، وعلاقتها بالنيل وبركة الحبش والهضبة الشرقية، وكذلك مراحل النمو المخطط في القاهرة المركزية في القرن ١٩، وأثره على قاهرة اليوم.

كذلك تتضمن الندوة استعراض التاريخ السكني لإقليم القاهرة، وذلك في إطار ما قدمه الجغرافي المصري الرائد "محمد رياض" من أبحاث ودراسات، وخاصة كتابه الشهير "القاهرة: نسيج الناس في المكان والزمان".