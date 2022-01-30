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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جغرافيا القاهرة عند محمد رياض.. ندوة في بيت السناري الإثنين

القاهرة
القاهرة

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة بالقاهرة، تحت عنوان: "خريطة القاهرة.. جغرافيا القاهرة عند محمد رياض"، وذلك يوم الاثنين المقبل 31 يناير في تمام السابعة مساء، في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

يقدم المحاضرة الدكتور عاطف معتمد، أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وتركز الندوة على الخريطة الطبوغرافية لمدينة القاهرة، وعلاقتها بالنيل وبركة الحبش والهضبة الشرقية، وكذلك مراحل النمو المخطط في القاهرة المركزية في القرن ١٩، وأثره على قاهرة اليوم.

كذلك تتضمن الندوة استعراض التاريخ السكني لإقليم القاهرة، وذلك في إطار ما قدمه الجغرافي المصري الرائد "محمد رياض" من أبحاث ودراسات، وخاصة كتابه الشهير "القاهرة: نسيج الناس في المكان والزمان".

مصر جامعه بيت السناري الاسكندرية الشرقية جامعة القاهرة مكتبة الاسكندرية كلية الاداب السيدة زينب حى السيدة زينب محمد رياض

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