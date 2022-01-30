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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل هناك بشر لا يخطئون ؟ علي جمعة يكشف عنهم

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

هل هناك بشر لا يخطئون ؟ سؤال يشغل الأذهان، أجاب عنه الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، في لقائه على فضائية "سي بي سي".

وقال علي جمعة، في لقائه، إن الأنبياء لا يخطئون فقبل نزول الوحي يقاربوا الكمال، وعند نزول الوحي ينتقلوا إلى عالم آخر من الجمع بين الغيب والشهادة فيحدث لهم الكمال.

وذكر أنه في نفس الوقت فالإنسان الكامل يمكن أن يأخذ حقه وهذا ليس عيبا، ونحن ننصح الناس بألا يفرطوا في حقوقهم.

وأكد أن الإنسان الكامل يأخذ حقه، أما الإنسان الرباني الذي يستوي عنده القدح والمدح والدنيا والآخرة، فتراه يرتقي من درجة المطالبة بالحق مثلا إلى العفو والمسامحة والصبر.


كيف عصي سيدنا آدم ربه ؟


قال الدكتور محمد الدومى، من علماء وزارة الأوقاف، إن عصيان سيدنا آدم "عليه السلام" لرب العزة عندما أصر على الأكل من الشجرة فسره بعض العلماء بأنه كان قبل البعثة، أي قبل أن يكلف الله عز وجل الأنبياء بأنهم رسل مبشرون، وبالتالي فإن القول بأن الأنبياء معصومون من الخطأ هو قول صحيح.

وأضاف الدومي، ردا على سؤال شخص يسأل: "كيف يكون الأنبياء معصومون من الخطأ ويعصي آدم ربه؟"، أن "بعض العلماء قالوا إن الأنبياء فعلا معصومون من الخطأ، ولكن بالنسبة للجرائم المخلة بالشرف فلا تجد نبيا يسرق أو يزني أو يشرب الخمر فهم معصومون من مثل هذه الجرائم فقط، بالإضافة إلى أن العلماء قالوا أيضا إن خطأ سيدنا آدم حدث منه سهوا ولم يكن يقصد أو يدبر لهذا الخطأ والدليل من القرآن الكريم "وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا"، وهذه الآية خير دليل، حيث يخبرنا الله تعالى بأن سيدنا آدم ارتكب الخطأ ناسيا ولم يكن يعتزم او ينوي أصلا فعله".

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