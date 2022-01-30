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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. إطلالة جذابة لـ سلمى أبو ضيف عبر إنستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة، سلمي أبو ضيف، جمهورها بصورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت سلمي أبو ضيف بإطلالة جذابة  بالكاجوال  مرتدية سويتشيرت باللون الأسود ، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

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وشاركت سلمي أبو ضيف، مؤخرًا في حفل افتتاح طريق الكباش بمعبد الأقصر، حيث شاركت في فيلم وثائقي عُرض ضمن الفعاليات التي شاهدها الملايين عبر العالم، وكشف الفيلم للعالم عن جمال الحضارة المصرية القديمة، في معبد الأقصر، الذي يُعد أكبر معبد مفتوح في العالم.

سلمى أبو ضيف فنانة شابة، لفتت الأنظار إليها سريعاً عبر المشاركة في مسلسلي لا تطفئ الشمس للمخرج محمد شاكر خضير وحلاوة الدنيا للمخرج حسين المنباوي، تألقها على في الدراما دفعها للتعاون في أولى أعمالها السينمائية مع المخرج عمرو سلامة في فيلم شيخ جاكسون، لتتمكن من الحصول على مساحة أكبر في أعمالها التالية، مثل بطولتها لمسلسل لدينا أقوال أخرى مع النجمة يسرا ومسلسل إلا أنا مع المخرجة مريم الأحمدي، ويعتبر مشاركتها في مسلسل المشهد الأخير هو أحدث أعمالها الفن.

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