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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

غدا .. انتهاء التقديم على 37 فرصة عمل بليبيا برواتب تصل لـ 20 ألف جنيه

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

تنتهي وزارة القوي العاملة غدا الأثنين 31 يناير الجاري من قبول طلبات الدفعة الثانية من المتقدمين علي 37 فرصة عمل تضم 7 مهن في المجال الطبي برواتب تصل إلي 20 ألف جنيه مصري، للعمل بدولة ليبيا الشقيقة، وعلي الراغبين للعمل علي هذه المهن سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص، وذلك بالدخول على موقع الوزارة،  ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالي:

 https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob  

وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن هذه ثاني طلبية استقدام العمالة المصرية للعمل في المجال الطبي بدولة ليبيا الشقيقة ، بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة في مصر، ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا لتنظيم وحماية دخول العمالة المصرية إلى ليبيا للمشاركة في إعادة إعمارها، وفي مشاريع عودة الحياة لطبيعتها، مؤكدا استعداد الحكومة المصرية المشاركة بشكل جاد في إعادة إعمار ليبيا وامدادها بما يحتاجه سوق العمل الليبي من عمالة مدربة مصرية.

وكشف الوزير عن  أن المهن المطلوبة هي:  4 أطباء تخصص نساء وتوليد ، وطبيب اختصاصي أشعة تشخيصية ، و 2 ممرض تخصص طوارئ وإسعاف، و5 ممرضات تخصص النساء والتوليد، و 13 ممرض تخصص جراحة، و10 ممرضين تخصص أطفال، و2 ممرضة تخصص قابلة قانونية .

وأوضح الوزير أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 3 إلى 10سنوات، والسن من 25 إلى 37 سنة، ما عدا وظيفة طبيب تخصص نساء وتوليد، يشترط أن يكون عمر المتقدم من  38 إلى 50 سنة برواتب تتراوح بين 3500 إلى 4500 دينار ليبي ، أي ما يعادل 15 ألفا و505  إلي 19 ألفا و935 جنيها مصريا تقريبا حسب الخبرة.

وأشار محمد سعفان إلى أن التقديم ينتهي غدا الأثنين 31 يناير الجاري ، وعلى الراغبين سرعة تسجيل بياناتهم لهذه الفرص بالدخول على موقع الوزارة  ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى :

https://mom.manpower.gov.eg/extemp/extjob

 

 

 

 

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IMG_0108
وزارة القوى العاملة محمد سعفان وزير القوى العاملة 37 فرصة عمل بليبيا الرواتب تصل لـ 20 ألف جنيه 31 يناير الجاري قبول طلبات الدفعة الثانية

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