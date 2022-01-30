الإسكان: نهاية فبراير المقبل سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بأبراج ماسبيرو

علق المهندس عمرو خطاب ،المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان ، على أخر تطورات الأعمال بمنطقة أبراج ماسبيرو ، قائلًا إنه بحلول نهاية شهر فبراير المقبل سيتم الانتهاء من تشطيبات المرحلة الأولى بأبراج ماسبيرو .



وأضاف عمرو خطاب ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمُذاع على فضائية "الأولى المصرية" ، أن الابراج التي تم الانتهاء منها متوفرة للسكان الراغبين بالعودة للسكن مرة في المنطقة، وذلك بعد تحويلها من مناطق سكن غير أمنة إلى منطقة أبراج سكنية .



وأوضح " خطاب" ، أنه تم تجهيز ما يقرب من 950 شقة في الأبراج التي تم الانتهاء منها ، مؤكدًا أن التطوير الذي يحدث حاليًا ليس فقط لسكان هذه المنطقة بل لسكان القاهرة بالكامل ، حيث يتم توفير خدمات إدارية واستثمارية ومجموعة من الأنشطة الترفيهية التي ستكون متاحة لجموت المواطنين.



صباح الخير يا مصر | م. عمرو خطاب: بحلول فبراير 2022 سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بأبراج ماسبيرو - YouTube