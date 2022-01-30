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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا تتألق بالغناء للراحلة داليدا خلال فعاليات مهرجانjoy awards..فيديو

إليسا تغني كلمة حلوة وكلمتين للراحلة داليدا خلال فعاليات joy awards.. فيديو

صدى البلد

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها، مقطع فيديو وهي تغني للفنانة الراحلة داليدا أغنتيها المشهورة (كلمة حلوة وكلمتين) خلال فعاليات مهرجانjoy awards بالرياض.

 

ونشرت إليسا، الفيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، وكتبت معلقة من خلال الفيديو: مررنا عبر الزمن لنلتقي في لحظة فريدة، تحية خاصة لنجمة داليدا في كل الأوقات في # جوائز جوي بالرياض.

 

وستحيى المطربة إليسا 4 حفلات غنائية فى الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر فبراير المقبل فى عدد من المدن المختلفة. 

 

وتحيى إليسا أولى حفلاتها يوم 4 فبراير فى مدينة هيوستن بولاية تكساس أما الحفل الثانى يوم 5 فبراير فى مدينة سان ديجو بولاية كاليفورنيا.

 

كما تحيى إليسا الحفل الثالث يوم 11 فبراير فى مدينة ديترويت بولاية ميشيجان، وآخر الحفلات بمناسبة عيد الحب وتقام فى الفترة من 12 الى 16 فبراير فى جزر بهاما بمدينة ميامى بولاية فلوريدا.

 

عمل بين إليسا ومروان خورى 

ونشر الفنان مروان خوري صورة جديدة  برفقة النجمة إليسا  بعد سنوات من الخلاف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

 

و علق مروان على الصورة قائلا : لقاء طال انتظاره مع نجمتنا اللامعة إليسا والعديد من الأغاني قيد الإعداد".

 

وأعلنت الفنانة إليسا قبولها دعوة الإعلامية إسعاد يونس لمباركة الصلح بينها وبين الفنان اللبناني مروان خوري التي أطلقتها خلال برنامج "صاحبة السعادة".

 

ونشرت إليسا تغريدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى  تويتر .

 

وكتبت اليسا:  “‏ناطرة اللقاء اللي رح يجمعنا مروان وأنا قريبا انشالله كرمال كل اللي ناطرينو، وما في بيناتنا إلا كل حب واحترام”.

 

وأضافت اليسا : "وست إسعاد اتفقنا ومستنية الشربات والملوخية من إيديكي يا ست الكل".

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