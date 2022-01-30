الوحدة المحلية في أبو تشت: مجمع خدمات حكومي بكل قرية | فيديو

قال الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا، إن مبادرة "حياة كريمة" ساهمت في علاج معاناة الصعيد المصري، والذي كان يعاني من مئات السنين، متابعا: "شكرا للرئيس السيسي على إطلاق هذه المبادرة، حياة كريمة بادرة أمن، وهي مرحلة أمل بعد الألم".

وأضاف الدكتور قدري الشعيني، خلال لقائه ببرنامج "جولة المراسلين" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مركز "أبو تشت" كان يعاني من قلة المشروعات، والآن أصبح لدى كل مركز قروي مجمع خدمات حكومي، وهو يشمل العديد من الخدمات؛ لتخفيف العبء على المواطن، والانتقال للمدينة.

وأشار "الشعيني" إلى أن تكلفة المجمع الخدمي ما يقرب من 13 مليون جنيه، بنسب تنفيذ تصل لـ 95%، منوها إلى أنه في أفل من شهر سيتم افتتاح هذه المجمعات الحكومية.

ولفت إلى أنه يوجد العديد من المراكز الطبية التي يتم العمل بها في القرية، وتصل تكلفة المركز الطبي إلى ما يقرب من 15 مليون جنيه.

وأفاد بأن هناك 12 وحدة تضامن اجتماعي على مستوى الوحدات القروية بـ "أبو تشت"، مشيرا إلى أن مشكلة الصرف الصحي ستعالج خلال الشهور القادمة من خلال مشروعات محطات الصرف والرفع.

