عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

الحاج عبدالرحيم يستغيث: مش عارف أمشي وبيتي هيقع عليا ونفسي في معاش|فيديو

صدى البلد

رصدت عدسة "صدى البلد" معانات الحج عبد الرحيم الذي يسكن في منزل متهالك آيل للسقوط مصنوع من الطين بقرية كفر الشرفة بمحافظة القليوبية ويعاني من الكلي وأمراض عظام.

وقال عبد الرحيم أنا أسكن في منزل متهالك بيتساقط مع تساقط الأمطار لأن جميع جدرانه من الطين و هذا المنزل يتكون من حجرة وحمام داخل الحجرة وأنا مريض وأعاني من أمراض كثيرة وأحتاج إلى علاج ومعاش للإنفاق منه.

وتابع عبد الرحيم أناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لي في اي دار رعاية وعلاجي على نفقة الدولة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

 

بين الناس

ترشيحاتنا

«الثقافة الزراعية» تشارك بمطبوعاتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب

شوط أول سلبي بين الأهلي والبنك الأهلي في كأس الرابطة

رجل يمتلك قوة خارقة..الأشياء تلتصق بجسده تلقائيا

مجلس الشيوخ يوافق على ضوابط إنهاء العقود من جانب صاحب العمل والعامل

مستشار الرئيس للصحة: تجارب إكلينيكية سريرية في مصر لعقار كورونا الجديد

رغم تأييدها حازم أبو إسماعيل.. "مجلس الدولة" يرفض حل أشهر الجمعيات السلفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

السيسي يوجه وزير العدل بإنجاز القضايا المدنية والأسرة المتأخرة خلال العام القضائي الجاري

هاجم موسيماني.. طه إسماعيل يتوقع تلقي الأهلى هزيمة كبيرة من مونتيري

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

تقارير صحفية: كاف يقرر معاقبة منتخب مصر بسبب كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الجندوفلي بأكثر من طريقة

لأكثر من 70 عامًا.. عجوز يقود سيارته بدون رخصة

بحضور نجوم الغناء الشعبى.. 50 صورة لحفل زفاف المطرب مسلم

صادم.. طفلة صغيرة ترضع الحليب من أنثى فيل ضخمة|فيديو

فيديو

مخرجتش من باب الجامعة.. قصة اختفاء الطالبة سندس بعد الامتحان (فيديوجراف)

بلاش تجلدوها.. كيف دافع محمد صبحي عن منى زكي بعد "أصحاب ولا أعز"| “فيديو”

حسبي الله ونعم الوكيل.. حرب تصريحات بين خالد عليش وطليقته

مدمر .. هل يضرب إعصار آنا مصر؟ .. وما قصة هبة وياسمين |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

اﻟﻤﺰﻳﺪ