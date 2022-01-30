الحاج عبدالرحيم يستغيث: مش عارف أمشي وبيتي هيقع عليا ونفسي في معاش|فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد" معانات الحج عبد الرحيم الذي يسكن في منزل متهالك آيل للسقوط مصنوع من الطين بقرية كفر الشرفة بمحافظة القليوبية ويعاني من الكلي وأمراض عظام.

وقال عبد الرحيم أنا أسكن في منزل متهالك بيتساقط مع تساقط الأمطار لأن جميع جدرانه من الطين و هذا المنزل يتكون من حجرة وحمام داخل الحجرة وأنا مريض وأعاني من أمراض كثيرة وأحتاج إلى علاج ومعاش للإنفاق منه.

وتابع عبد الرحيم أناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لي في اي دار رعاية وعلاجي على نفقة الدولة.

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