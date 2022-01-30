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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سداسي سلة الاتحاد السكندري في معسكر المنتخب الوطني

صدى البلد

 أرسل الاتحاد المصري لكرة السلة فاكسا لنادي الاتحاد السكندري بطلب انضمام سداسي سلة زعيم الثغر للمنتخب.

 وشملت قائمة اللاعبين المختارين، هيثم كمال - أحمد ابو العلا - احمد عادل - ياسر صالح - محمد طه - يوسف شوشة " لينضموا إلى معسكر المنتخب الوطني بالاسكندرية في الفترة من ١ الي ١٠ فبراير القادم استعدادا للمشاركة في تصفيات كأس العالم فبراير ٢٠٢٢ .

وفي سياق آخر، حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري رجال فوزا هاما على لنادي الأهلي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين.

أقيمت المباراة على صالة نادي الاتحاد بالإسكندرية، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز الاتحاد بنتيجة ٨٤-٧٩. 

وكان الاتحاد، تلقى 3 هزائم في دوري السوبر، على يد الاتصالات في الدور الأول، وفي الدور الثاني أيضًا، ومرة أمام الجزيرة.

بينما حقق الفوز مرتين على كل من الزمالك، وسموحة، وسبورتنج، ومصر للتأمين، والجزيرة، والأهلي. 

بتلك النتيجة يتصدر الاتحاد، صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 25 نقطة، ويواجه سموحة في الدور التالي

الأهلى الزمالك الاسكندرية سلة الاتحاد السكندري الاتحاد المصري الاتحاد السكندري

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