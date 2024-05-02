إنذار لسكان الأرض .. زلازل بهذه المناطق في الطريق

بعدما صدقت نبوءاته التي أعلن عنها قبل عدة أيام بشأن حدوث هزات أرضية وزلازل في العديد من الدول مثل اليابان وتايوان وإندونيسيا.

أعلن عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، مجددَا عن أحدث توقعاته حول الكوارث الأرضية المتوقع حدوثها في المستقبل القريب.

خرج هوجربيتس على العالم عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس، قائلًا إن الجميع شهدوا التقلبات الجوية المختلفة التي طرأت على كوكب الأرض خلال الأيام الماضية، موضحًا أن هذه التغيرات يمكن أن تشير إلى اضطرابات زلزالية قادمة.

و كشف العالم الهولاندي الاماكن المتوقع حدوث الزلازل بها لتحذير اهلها .. و في الفيديو التاالي نكشف كافة توقعات العالم الهولاندي و تبوئاته علي الزلازل