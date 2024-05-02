حشيش بمليون جنيه.. شاب يحول منزله لمصنع مخدرات في البحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها، وكذا حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديرية أمن البحيرة، من ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بدر، لاتخاذه من مسكنه وكراً لتصنيع مخدر الحشيش.

وبتفتيش مسكنه تم ضبط “11 كيلو جراما من مخدر الحشيش - 2 كيلو جرام بودرة من مخدر الحشيش الخام - زجاجة تحوى كمية من زيت مخدر الحشيش - مجموعة من الأدوات التى تُستخدم فى عملية تدوير وتصنيع مخدر الحشيش - بندقية آلية وعدد من الطلقات - سلاح أبيض”.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.