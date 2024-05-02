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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

2493 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية بالدقهلية

جمعية الاورمان
جمعية الاورمان

 سلمت جمعية الأورمان بالدقهلية  (2493) مشروع تمكين اقتصادى متمثل فى محلات تجارية وورش نجارة او حياكة او حدادة بقرى ونجوع ومراكز المحافظة،  حيث جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال ابحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن .

وأكد الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، إلى أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا ، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا و التى تكون بؤرة اهتمام الجمعية .

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الدقهلية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

جدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الدقهلية تقوم باعادة اعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات.

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التضامن الاجتماعي الجمعيات الأهلية المؤسسات الحكومية بمحافظة الدقهلية جمعية الاورمان محافظة الدقهلية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية منظمات المجتمع المدني

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