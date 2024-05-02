مبادرة ابدأ تعلن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في مصر

أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن إطلاق " صندوق النيل للاستثمار الصناعي "، كأول صندوق استثمار صناعي متخصص ، للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة، و سيتم طرح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه كإصدار أول ولمدة تتراوح ما بين 5 ل 7 سنوات، على أن ت تولى ابدأ إدارة الصندوق

بالشراكة مع القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية لما لديها من الخبرة في مجال إدارة صناديق الاستثمار المباشر في البورصة.



جاء ذلك خلال استعراض أبرز إنجازات مبادرة "ابدأ" باحتفالية عيد العمال .

جدير بالذكر أن مبادرة ابدأ منذ انطلاقتها في أكتوبر2022، قد بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروع قائم كمرحلة أولى بُتتكلفة استثماريةبحوالي 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في أخر 3 سنوات، وجاري العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروع كمرحلة ثانية ، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة، وبذلك تتكامل جهود مبادرة "ابدأ" في دعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، مع أهداف خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الأعوام العشر السابقة من خلال الاهتمام بمشاريع البنى التحتية وتطوير الموانئ وغيرها من الميزات التنافسية لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لرؤية مصر 2030.