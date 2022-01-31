تعتبر شركة ألفا روميو الايطالية واحدة من أبرز مصنعي السيارات حول العالم، حيث تتنوع إصداراتها داخل الأسواق العالمية عبر باقة من الطرازات مثل الأنيقة جوليتا، وجوليا، والنسخة ستلفيو التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر.

وتمكنت بعض الصور التجسسية من رصد النسخة الجديدة للصانع الإيطالي، وهي تستعرض بعض التجارب الاختبارية، ولكن مع الكثير من التمويهات الخارجية، لتكشف بعض التفاصيل الخاصة بالنسخة الجديدة "الفا روميو تونالي".

قبل ظهورها الرسمي .. لقطات تجسسية تكشف عن ألفا روميو تونالي 2023

لقطات تجسسية تكشف عن ألفا روميو تونالي

قبل ظهورها الرسمي .. لقطات تجسسية تكشف عن ألفا روميو تونالي 2023

وتشير بعض التقارير حول ظهور النسخة الفا روميو تونالي بشكل رسمي مع أول فبراير القادم من العام الجاري 2022، وعلى الرغم من التمويهات التي أظهرتها الصور التجسسية، لكن تبدو بعض الملامح الخاصة بتلك النسخة أقرب إلى الظهور.

قبل ظهورها الرسمي .. لقطات تجسسية تكشف عن ألفا روميو تونالي 2023

وترتكز السيارة الفا روميو تونالي على جنوط رياضية من 5 أضلاع، وأخرى تتخذ تصميما أقرب إلى النجمة النارية المتشعبة، مع مفهوم رباعي الأبواب، وسبويلر خلفي رياضي مدعوم باشارة STOP، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية صغيرة.

قبل ظهورها الرسمي .. لقطات تجسسية تكشف عن ألفا روميو تونالي 2023

وجاءت الواجهة الأمامية وهي تحمل شبكة ثلاثية متعددة الفتحات الهوائية، أسفل غطاء المحرك مع الصادم الأمامي، بالإضافة إلى مصابيح حادة المظهر تعمل بتقنية LED LIGHT، إلى جانب بعض التفاصيل الخاصة بالمقصورة الداخلية، حيث تمتعت السيارة من الداخل بشاشة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، وبالطبع سوف تحمل حزمة عالية الأداء من برامج دعم قائد المركبة مثل أنظمة الحماية ووسائل التحكم المختلفة.

ومن المتوقع أن تحصل السيارة الفا روميو تونالي على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي مقترن بشاحن توربيني، مع محرك كهربائي خلفي، قادر على انتاج قوة 237 حصانا، و 270 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب مجموعة نقل حركة هجينة مدمجة مستندة على النسخة جيب كومباس 4XE.