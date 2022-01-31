عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل ظهورها الرسمي.. لقطات تجسسية تكشف عن ألفا روميو تونالي 2023

قبل ظهورها الرسمي
قبل ظهورها الرسمي .. لقطات تجسسية تكشف عن ألفا روميو تونالي

تعتبر شركة ألفا روميو الايطالية واحدة من أبرز مصنعي السيارات حول العالم، حيث تتنوع إصداراتها داخل الأسواق العالمية عبر باقة من الطرازات مثل الأنيقة جوليتا، وجوليا، والنسخة ستلفيو التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر.

 

وتمكنت بعض الصور التجسسية من رصد النسخة الجديدة للصانع الإيطالي، وهي تستعرض بعض التجارب الاختبارية، ولكن مع الكثير من التمويهات الخارجية، لتكشف بعض التفاصيل الخاصة بالنسخة الجديدة "الفا روميو تونالي".

قبل ظهورها الرسمي .. لقطات تجسسية تكشف عن ألفا روميو تونالي 2023

لقطات تجسسية تكشف عن ألفا روميو تونالي

قبل ظهورها الرسمي .. لقطات تجسسية تكشف عن ألفا روميو تونالي 2023

وتشير بعض التقارير حول ظهور النسخة الفا روميو تونالي بشكل رسمي مع أول فبراير القادم من العام الجاري 2022، وعلى الرغم من التمويهات التي أظهرتها الصور التجسسية، لكن تبدو بعض الملامح الخاصة بتلك النسخة أقرب إلى الظهور.

قبل ظهورها الرسمي .. لقطات تجسسية تكشف عن ألفا روميو تونالي 2023

وترتكز السيارة الفا روميو تونالي على جنوط رياضية من 5 أضلاع، وأخرى تتخذ تصميما أقرب إلى النجمة النارية المتشعبة، مع مفهوم رباعي الأبواب، وسبويلر خلفي رياضي مدعوم باشارة STOP، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية صغيرة.

قبل ظهورها الرسمي .. لقطات تجسسية تكشف عن ألفا روميو تونالي 2023

وجاءت الواجهة الأمامية وهي تحمل شبكة ثلاثية متعددة الفتحات الهوائية، أسفل غطاء المحرك مع الصادم الأمامي، بالإضافة إلى مصابيح حادة المظهر تعمل بتقنية LED LIGHT، إلى جانب بعض التفاصيل الخاصة بالمقصورة الداخلية، حيث تمتعت السيارة من الداخل بشاشة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة، وبالطبع سوف تحمل حزمة عالية الأداء من برامج دعم قائد المركبة مثل أنظمة الحماية ووسائل التحكم المختلفة.

ومن المتوقع أن تحصل السيارة الفا روميو تونالي على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي مقترن بشاحن توربيني، مع محرك كهربائي خلفي، قادر على انتاج قوة 237 حصانا، و 270 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب مجموعة نقل حركة هجينة مدمجة مستندة على النسخة جيب كومباس 4XE.

الفا روميو تونالي ألفا روميو تونالي شركة الفا روميو ر شركة ألفا روميو الايطالية

ترشيحاتنا

تحذيرات عاجلة.. مدينة سعودية تصل درجة حرارتها لـ "صفر"

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

لتحقيق مزيد من المكافآت.. يوتيوب يتيح تقنية NFT لمنشئ المحتوى

صريع الغواني.. تعرف على أبرز إصدارات قصور الثقافة بمعرض الكتاب 2022

قبل ظهورها الرسمي.. لقطات تجسسية تكشف عن ألفا روميو تونالي 2023

الحضري يكشف موقف أبو جبل والشناوي من مباراة الكاميرون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

آخر تطورات الحالة الصحية لهاني الناظر بعد إصابته بـ كورونا.. فيديو

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

حريق عقار سكني خلف مسجد الحسين والحماية المدنية تنقذ محتجزين من النيران

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

هل يجوز للمراة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

للبحث عن الأمان.. 7 شخصيات تتصارع في نهاية العالم بـ مسلسل الجسر

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

بعد 22 سرقة فاشلة.. لحظة إمساك لص بشاشة تليفزيون 70 بوصة

فيديو

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

موجة الصقيع انتهت.. هيئة الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ