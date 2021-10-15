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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عودة من الستينيات .. ألفا روميو بين الماضي والحاضر .. تفاصيل

عودة من الستينيات
عودة من الستينيات .. الفا روميو بين الماضي والحاضر

لاشك أن شركة الفا روميو الايطالية هي واحدة من أعرق مصنعي السيارات حول العالم، حيث اطلقت باقة متنوعة من الاصدارات القوية طوال تاريخها الممتد ومنها النسخة جي تي 1300 جونيور والتي تعد من اشهر الطرازات في ستينيات القرن الماضي.

وتواصل الفا روميو من تألقها عبر نسخة محدودة جديدة مقتبسة من تلك السيارة الكلاسيكية، وذلك بعد ان اعلنت عن اصدارات جديدة من الايقونة جوليا والسيارة ستلفيو، كلاهما يضم العديد من التجهيزات الفنية، مع طلاء خارجي خاطف للانظار باللون الاصفر اللامع.

القدرات الفنية للسيارة الفا روميو 

 

تحتوي السيارة على علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات، تعمل عبر منظومة الدفع الخلفي، بالاضافة إلى نظام Q4 لنقل الحركة إلى جميع العجلات، بينما تستمد اوامر القوة من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2200 سي سي توربيني، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 207 حصانا، بالاضافة إلى محرك بسعة 2000 سي سي "تيربو" قادر على انتاج 276 حصانا.

ترتكز النسخة الفا روميو ستلفيو جي تي جونيور على جنوط رياضية يبلغ قياسها 21 بوصة مدعومة بجنوط معدنية تتخذ شكل النجمة النارية مع لون اسود لامع، بينما جاءت السيارة جوليا جونيور جي تي وهي ترتكز على جنوط 19 بوصة، كلاهما يحمل مصابيح حادة المظهر، بالاضافة إلى شبكات امامية ثلاثية التكوين مع فتحات هوائية تمنح السيارة الافضلية في التعامل مع الحركة الديناميكة للهواء.

وتضم السيارة من الداخل مقاعد رياضية بالجلد الاسود، و لمسات داخلية عصرية مثل شاحن للهواتف لاسليكيًا، وشاشة لعرض الوسائط المتعددة، ومكيف هواء أوتوماتيكي، ومساند رأس ذات نقشات، بالاضافة إلى الاطلالة الخارجية الخاصة بكل نسخة.

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