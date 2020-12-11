سعر ومواصفات ألفا روميو ستيلفيو alfa romeo stelvio 2020 في مصر.. صور

مؤخرا، سيارتها الفارهة ألفا روميو ستيلفيو alfa romeo stelvio 2020 والتي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv ، وهي الفئة التي يعشقها الكثير من محبي السيارات ؛ نظرا لكبر مساحتها الداخلية وارتفاعها عن الأرض. طرحت شركة الفا روميو الفارهة









ألفا روميو ستيلفيو alfa romeo stelvio 2020 مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي تيربو 280 حصان وعزم أقصى للدوران 400 نيوتن/ متر والمحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 8 سرعات.

ألفا روميو ستيلفيو alfa romeo stelvio 2020

ألفا روميو ستيلفيو alfa romeo stelvio 2020

ألفا روميو ستيلفيو alfa romeo stelvio 2020

ألفا روميو ستيلفيو alfa romeo stelvio 2020

وزودت ألفا روميو ستيلفيو alfa romeo stelvio 2020 بنظام ذكي لركن السيارة، و نظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ونظام صوتي ذكي مكون من 8 سماعات، وبلوتوث و لمسات من ألياف الكربون في الداخل وتوفير نظام شحن الهواتف عن بعد ونظام التاتش في الشاشة الجديدة .





سعر ألفا روميو ستيلفيو alfa romeo stelvio 2020 في مصر







تبدأ أسعار ألفا روميو ستيلفيو alfa romeo stelvio 2020 في مصر من 895.000 جنيه حتي مليون و 50.000 جنيه لأعلي فئة و 2 مليون و 100.000 لفئة ال 2900 سي سي.

وتعملبنظام الدفع الرباعي ويمكنها التسارع من 0 حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 5.7 ثانية وتصل سرعتها القصوى حتى 280 كيلو متر في الساعة ساعة.وتستهلكحوالي 7 لتر بنزبن لكل 100 كيلو متر و تأتي بطول 4686 مم و عرض 1903 مم وارتفاع 1648 مم و شنطة خلفية 525 لتر و خزان وقود يتسع حتي 64 لتر.وتأتيبالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومن بينها الايرباج ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات ونظام التنبيه أثناء الابتعاد عن المسار ونظام التنبيه من الاصطدام الأمامي وفرامل طوارئ.بها جنوط رياضية 19 بوصة، وفتحة سقف كهربائية، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وشاشة وسائط 7 بوصة، ونظام المعلومات الترفيهية مع شاشة الملاحة الثلاثية الأبعاد ومقاعد كهربائية قابلة للتدفئة بـ8 وضعيات، ومصابيح أمامية زينون، وإضاءة المصابيح الخلفية led، ومرايات جانبية كهربائية ، وسبويلر خلفي.