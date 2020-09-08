سباق تسارع مثير بين ألفا روميو جوليا كوادريفوليو و M4 وRS5.. فيديو

تداول عدد من محبى السيارات مقطع فيديو جديد لسباق سيارات وتسارع مثير نشرته صفحة CARWOW الشهير لسباقات السيارات ، لكلا من ألفا روميو جوليا كوادريفوليو، وبي ام دبليو M4 وأودي RS5.

وظهر خلال مقطع الفيديو لسباق السيارات المثير ، انطلاق الثلاث سيارات المتنافسة من نقطة ثبات ، وعلى ما ظن الجميع كانت الانطلاقة متقاربة للجميع بسبب قرب قوة السيارات المشاركة .

وتستمد ألفا روميو جوليا كوادريفوليو قوتها من محرك V6 مزدوج التوربو سعة 2.9 لتر بقوة 510 حصان و600 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة بثمان سرعات ونظام دفع خلفي، وهي الأخف وزنًا حيث يبلغ وزنها 1,507 كجم .

وتصل سعر السيارة ألفا روميو جوليا كوادريفوليو 87,700 دولار ، وهى الاغلى سعرا فى المتنافسين .

اما السيارة أودي RS5 تستمد قوتها من محرك V6 مزدوج التوربو سعة 2.9 لتر بقوة 450 حصان و600 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما أنها أثقل وزنًا حيث يبلغ وزنها 1,700 كجم، وتحتوي على نظام دفع على جميع العجلات وناقل حركة ZF بثمان سرعات .

وتصل سعر السيارة أودي RS5 86,380 دولار .

وتأتي بي ام دبليو M4 بأرخص سعر، حيث يبلغ 82,400 دولار ، مع وزن يبلغ 1,650 كجم، وتستمد قوتها من محرك مزدوج التوربو بست أسطوانات سعة 3 لتر بقوة 431 حصان و550 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابس بست سرعات، ونظام دفع خلفي.