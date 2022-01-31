يميل الكثير من الأشخاص إلى تحضير كيكة بطرق غير تقليدية ومختلفة، وإضافة بعض المكونات والفواكه الصحية التي يمكن أن تفيد الجسم، وخاصة عند تحضير كيكة للأطفال.

وإليك طريقة تحضير كيكة الجزر والأناناس بالخطوات.

مقادير كيكة الجزر والأناناس

جزر مبشور

كوب دقيق

شرائح اناناس

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ملعقة صغيرة قرفه

رشه جوزه الطيب

بيض

فانيلا

ثلاثة أرباع كوب زيت

1 و نصف كوب سكر

نصف كوب عين جمل مجروش

للوجه

عجينه سكر برتقالي و اخضر

اناناس

كريمة مخفوقة

طريقة تحضير كيكة الجزر والأناناس

* يضرب في العجان السكر والبيض والزيت والفانيليا

* يخلط الدقيق والبيكينج باودر والبيكينج صودا والقرفة وجوزة الطيب

* يضاف خليط الدقيق لخليط البيض ويقلب كل الخليط

* يضاف الجزر والأناناس وعين الجمل ويقلب كل الخليط برفق يدوياً

* توضع الكيكة في قالب مدهون بالزيت ومرشوش بالدقيق

* توضع في الفرن في درجة حرارة 180 حتى تمام النضج

* تترك لتبرد

* يشكل الجزر من عجينة السكر وتزين به الكيكة مع وردات الكريم شانتي

* تقدم الكيكة

