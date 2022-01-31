عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد صحية لتناول البطاطا الحلوة: تقلل من نسبة السكر وتساهم في زيادة المناعة

البطاطا
البطاطا

غالبًا ما يتم تناول البطاطا الحلوة كوجبة خفيفة فهي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية.. إليك أبرز فوائد  تناول البطاطا الحلوة وفقا لموقع drhealthbenefits

 

1. الوقاية من مرض السكري.

 

 البطاطا الحلوة يمكن أن تقلل من مستوى السكر في الدم ومقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري. يمكن أن يساعد المانجيسيوم الموجود في البطاطا الحلوة في التحكم في مستوى السكر في الدم لدينا. 

2.التأثير على الخصوبة.

بالنسبة للنساء اللائي ما زلن في فترة الخصوبة ، فإن استهلاك المزيد من الحديد من النبات يمكن أن يؤثر على خصوبتهن.

معلومات لا تعرفها.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا؟

نشرة الصحة والمرأة.. أطعمة تساعد على زيادة تركيز الطلاب.. وماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا في الشتاء؟

3. زيادة المناعة.

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من فيتامين C وبيتا كاروتين التي توفر مناعة عالية . يعمل فيتامين سي الموجود في البطاطا الحلوة على الوقاية من الأمراض  مثل الأنفلونزا.

4. علاج الالتهاب.

 البطاطا الحلوة له تأثير مضاد للالتهابات فهي غنية البيتا كاروتين وفيتامين ج والمغنيسيوم ، تعد البطاطا الحلوة فعالة في علاج الالتهابات الخارجية والداخلية.

5. عيون صحية.

 

 البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ في صورة بيتا كاروتين.و يؤدي نقص فيتامين (أ) إلى مشاكل في  الرؤية الطبيعية. ويساعد وجود  فيتامين C و E في البطاطا الحلوة في دعم الصحة .

6. صحة الجهاز الهضمي.

تحتوي البطاطا الحلوة على نسبة عالية من الألياف تمنع الإمساك وتعزز صحة الجهاز الهضمي.ومع ذلك ، تحتوي البطاطا الحلوة على مصدر غذائي يسهل هضمه حتى يكون مفيدًا للقولون والمعدة. علاوة على ذلك ، فيتامين ب المركب ، فيتامين ج ، بيتا كاروتين ، البوتاسيوم والكالسيوم في البطاطا الحلوة فعالة في الحد من التهاب المعدة.

البطاطا مرض السكري الخصوبة المناعة علاج الالتهاب الجهاز الهضمي

موضوعات متعلقة

نشرة الصحة والمرأة.. أطعمة تساعد على زيادة تركيز الطلاب.. وماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا في الشتاء؟

البطاطا الحلوة أثناء الحمل.. القيمة الغذائية والفوائد الصحية

ترشيحاتنا

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 31-1-2022

عصام عبد الفتاح يوجه نصيحة لـ كيروش قبل مباراة مصر والكاميرون

لاعبو المنتخب المصري يواسون لاعبي المغربي بعد انتهاء المباراة.. صور

كواليس لقاء محمد صلاح وماني عقب لقاء مصر والمغرب

وفاة 201 شخص متجمدين ومحترقين في عاصفة ثلجية.. ما القصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

(2- 1) بث مباشر مباراة مصر والمغرب فى أمم أفريقيا (لحظة بلحظة)

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

هل يجوز للمراة الامتناع عن زوجها خوفا من الاغتسال في البرد؟

صدمة وذهول.. أم تلقي طفلتها عن قصد في حظيرة دب ضخم

وقوع انفجار شمسي منذ دقائق.. تشوش الاتصالات في عدد من المناطق|صور

شوبير يعلن الإصابة الحقيقية لـ محمد الشناوي

قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية

ميدو: منتخب تونس تعرض لظلم تحكيمي ضد بوركينا فاسو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة| منحها الشهرة و تسبب في اعتزالها.. كيف قضى أنور وجدي على مشوار فيروز الفني؟

الطفلة المعجزة.. فيروز المسيحية أول ممثلة يقام لها عزاء في مسجد

للبحث عن الأمان.. 7 شخصيات تتصارع في نهاية العالم بـ مسلسل الجسر

بطل الظل.. كيف توفى الجاسوس المصري رأفت الهجان وعلاقته بلوسي ابن طنط فكيهة؟

فيديو

اصطدام سيارة نقل بـ كارتة أكتوبر على الطريق الدائري الأوسطي "فيديو"

مرتبطة بأحداث سياسية.. لماذا يطلق على العواصف أسماء نسائية؟

هبة وياسمين وحمادة ...السر وراء تسمية العواصف بهذه الأسماء..تغطية خاصة

موجة الصقيع انتهت.. هيئة الأرصاد الجوية تزف بشرى سارة للمواطنين

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

اﻟﻤﺰﻳﺪ