مناعية جيدة .. لماذا يحتاج الأطفال إلى فيتامين سي؟

يحتاج الأطفال إلى فيتامين سي فيتامين ج ضروري للعديد من وظائف الجسم التي تعتبر حيوية لنمو الطفل وتطوره. فيما يلي فوائد فيتامين سي للأطفال .

كشف موقع هيلثي عن أهمية فيتامين سي أو فيتامين C للأطفال .

لماذا يحتاج الأطفال إلى فيتامين سي؟



فيتامين ج أو فيتامين C ضروري للعديد من وظائف الجسم التي تعتبر حيوية لنمو الطفل وتطوره. فيما يلي فوائد فيتامين سي للأطفال .

يساعد في إنتاج الكولاجين الضروري لعملية التئام الجروح

يقلل من ضرر الجذور الحرة على الجسم بسبب خصائصه المضادة للأكسدة العالية

يساعد في التمثيل الغذائي للبروتين

يساعد في الحفاظ على صحة مناعية جيدة عن طريق تحفيز خلايا الدم البيضاء

يساعد في امتصاص الحديد غير المعدني (المشتق من النباتات)

يصلح ويحافظ على صحة العظام

لا يتم تصنيع فيتامين سي داخليًا (داخليًا). علاوة على ذلك ، فهو فيتامين قابل للذوبان في الماء ، مما يعني أن الجسم لا يخزنه. وبالتالي ، فإن المدخول اليومي الكافي ضروري.

في أي عمر يمكن للطفل تناول فيتامين سي؟



يعتبر حليب الأم مصدرًا جيدًا لفيتامين سي ، لذلك يبدأ الأطفال في تناول هذا الفيتامين الأساسي من وجبتهم الأولى. يبدأ تناول فيتامين ج عن طريق الفم في يوم فطام الرضيع لأنه مكون طبيعي للعديد من الفواكه والخضروات الطازجة. خلال هذه الفترة ، يتلقى الرضيع فيتامين ج من مزيج من حليب الأم أو الحليب الاصطناعي والطعام .

يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ستة أشهر والذين يعانون من نقص فيتامين سي تناول المكملات الغذائية. ومع ذلك ، من غير الآمن إعطاء المكملات الغذائية ما لم يقترحها أخصائي طبي .

ما هي الحصة اليومية الموصى بها من فيتامين ج للأطفال؟



تختلف متطلبات فيتامين ج عند الأطفال باختلاف الفئة العمرية. هنا هو الشرط حسب المعاهد الوطنية للصحة :

عمر RDA - بدل غذائي موصى به

1-3 سنوات 15 ملغ

4-8 سنوات 25 ملغ

9-13 سنة 45 ملغ

المصدر: فيتامين ج: صحيفة وقائع للمستهلكين ؛ المعاهد الوطنية للصحة: ​​مكتب المكملات الغذائية.