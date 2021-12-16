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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البطاطا الحلوة أثناء الحمل.. القيمة الغذائية والفوائد الصحية

صدى البلد

من المعروف أن البطاطا الحلوة تحتوي على أكثر من الكربوهيدرات تعتبر البطاطا الحلوة آمنة أثناء الحمل، فهي غنية بفيتامينات A و C والألياف. 

ووفقا لموقع برايت سايد لكن يجب على النساء المصابات بأمراض الكلى المزمنة أو لديهن تاريخ من الإصابة بأمراض الكلى تجنب تناول البطاطا الحلوة لأنها تحتوي على كميات عالية من الأوكسالات التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.إليك اهم العناصر الغذائية التي تحتويها البطاطا

فيتامين أ: 

يمكن أن يساعد استهلاك الأطعمة مثل البطاطا الحلوة الغنية بفيتامين أ في الحفاظ على الأنسجة ونمو الجنين ، كما يدعم عملية التمثيل الغذائي.

البوتاسيوم:

 تحتاج النساء الحوامل إلى كمية من البوتاسيوم تحتوي البطاطا الحلوة على البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على توازن السوائل وتطبيع ضغط الدم.

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حمض الفوليك: 

تحتاج المرأة الحامل إلى 400 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا للوقاية من مخاطر الإصابة بعيوب في الحبل الشوكي. ونصف كوب من البطاطا الحلوة يحتوي على 40 إلى 90 ميكروجرام من حمض الفوليك.


انخفاض معدل السكر في الدم:

 إذا كنت تعانين من مرض السكري ، فإن تناول الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي مثل البطاطا الحلوة في نظامك الغذائي أثناء الحمل يمكن أن يكون مفيدًا).
يجب أن تستهلك جميع الأطعمة باعتدال ، لأن الجرعات الزائدة أو نقص العناصر الغذائية في الجسم يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية.


هل يمكن أن تسبب البطاطا الحلوة الإجهاض؟


أكثر من 15000 وحدة دولية من فيتامين أ في النظام الغذائي اليومي يمكن أن يزيد من فرص حدوث تشوهات. نظرًا لأن البطاطا الحلوة غنية بفيتامين أ ، يجب ألا تتناول أكثر مما هو موصى به أثناء الحمل. يمكن أن تترافق زيادة كمية فيتامين أ خلال المرحلة الأولى من الحمل مع التشوهات الخلقية والإجهاض.

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