أكلات تركية.. طريقة عمل أصابع البطاطا الحلوة في الفرن

تعتبر طريقة عمل أصابع البطاطا الحلوة في الفرن من الأكلات الشهيرة التي يتميز بها المطبخ التركي، وهي تعتبر احد الوصفات السهلة والبسيطة والتي يشتهر تحضيرها في فصل الشتاء ويمكن تقديمها للأطفال كنوع من السناكس بديلا عن السناكس الجاهزة المليئة بالمواد الحافظة الضارة.





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل أصابع البطاطا الحلوة في الفرن وهي أحد الأكلات التركية المميزة، والتي تعرف بمذاقها الشهي واللذيذ، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة ، وتكفي مكونات الوصفة لشخصين، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل أصابع البطاطا الحلوة في الفرن

طريقة عمل أصابع البطاطا الحلوة في الفرن

مقادير طريقة عمل أصابع البطاطا الحلوة في الفرن :

2 بطاطا حلوة

1 ملعقة ملح

1 ملعقة فلفل

3 ملاعق زيت نباتي

3 ملاعق روز ماري



طريقة عمل أصابع البطاطا الحلوة في الفرن :

1- تقطع البطاطا الحلوة بالسكين إلى أصابع.

2- تتبل بزيت الزيتون، الملح، الفلفل والروزماري، ويتم تقليبها في الخليط.

3 توضع في صينية مغلفة بورق الزبدة، ثم يتم إدخالها في الفرن حتى تنضج.

4- تقدم أصابع البطاط الحلوة ساخنة مع الكاتشب.