أكلات بتدفي.. طريقة تحضير جرتان البطاطا بالخطوات

جرتان البطاطا من الحلويات اللذيذة والغنية، كما أن جرتان البطاطا من الأكلات التي تساعد على التدفئة بشكل جيد في فصل الشتاء.

وإليك طريقة تحضير جرتان البطاطا بالخطوات.

مقادير جرتان البطاطا:

نصف كيلو بطاطا

2 ملعقه نشا

2 كوب لبن

4 ملعقه سكر

نصف ملعقه فانيلا

للوجه

سكر

مكسرات مشكلة

طريقة تحضير جرتان البطاطا:

1. نقشر البطاطا وتقطع مكعبات وتسلق في نص كوب ماء وبعد السلق تهرس جيداً

2. لعمل المهلبية يوضع اللبن مع السكر والنشا ويقلب جيداً ويرفع على النار حتى يثقل الخليط وتضاف الفانيليا

3. في قالب توضع طبقة من البطاطا المهروسة وفوقها طبقة مهلبية ويرش الوجه بالسكر ويوضع القالب تحت شواية الفرن حتى يحمر الوجه وتخرج حتى تهدأ وبالهنا