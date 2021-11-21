عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات بتدفي.. طريقة تحضير جرتان البطاطا بالخطوات

طريقة تحضير جارتان
طريقة تحضير جارتان البطاطا

جرتان البطاطا من الحلويات اللذيذة والغنية، كما أن جرتان البطاطا من الأكلات التي تساعد على التدفئة بشكل جيد في فصل الشتاء.

 

txt

لإفطار لذيذ.. طريقة تحضير عجة الطعمية بالخطوات

txt

طريقة عمل الكيكة بالشوكولاتة في دقائق

 

وإليك طريقة تحضير جرتان البطاطا بالخطوات.

 

مقادير جرتان البطاطا:

 

نصف كيلو بطاطا 

2 ملعقه نشا 

2 كوب لبن 

4 ملعقه سكر 

نصف ملعقه فانيلا 

للوجه

سكر 

مكسرات مشكلة 

 

طريقة تحضير جرتان البطاطا:

 

1. نقشر البطاطا وتقطع مكعبات وتسلق في نص كوب ماء وبعد السلق تهرس جيداً

2. لعمل المهلبية يوضع اللبن مع السكر والنشا ويقلب جيداً ويرفع على النار حتى يثقل الخليط وتضاف الفانيليا

3. في قالب توضع طبقة من البطاطا المهروسة وفوقها طبقة مهلبية ويرش الوجه بالسكر ويوضع القالب تحت شواية الفرن حتى يحمر الوجه وتخرج حتى تهدأ وبالهنا

جرتان البطاطا طريقة تحضير جرتان البطاطا مقادير جرتان البطاطا فوائد البطاطا اكلات للشتاء

ترشيحاتنا

أبو الغيط يعلق على الإعلان السياسي الموقع في الخرطوم اليوم

مصدر أمنى يكذب إدعاءات قنوات الإخوان بشأن وفاة عناصر إجرامية في أسوان

حد أقصى شهرين لرجوعها.. البرلمان يناقش تعديلات جديدة بشأن السيارت المركونة بالشارع

شهادات جامعية مزورة على فيس بوك .. سقوط أخطر عصابات التزوير بكفر الشيخ

بندخّل للنقابة 120 ألف جنيه يوميا.. عمر كمال يدافع عن شاكوش وبيكا

منتخب مصر للكاراتيه يكتب التاريخ ويفوز بالمركز الثاني في بطولة العالم بدبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

خلوا بالكم من مصر.. وصية سهير البابلي قبل وفاتها

ضمن مبادرة الإحلال.. تفحم 28 سيارة داخل وحدة حكومية بالإسكندرية

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

نطقت الشهادة وكانت تستمع للقرآن.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رددت الشهادة قبل الوفاة .. اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي

ماذا حدث في فودافون.. ولماذا تحولت خدمة العملاء من حل المشكلات إلى السحل والإهانة؟

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

5 أيام من الرعب بعد اختفاء طفلة فايد.. أين ذهبت «سجى» وماذا قال والدها؟

فيديو

سهير البابلي في لقاء تلفزيوني سابق: أخشى لقاء الله وساعة السؤال

اختفاء الطفلة سجى.. حادث غامض جديد في الإسماعيلية

زواج بيج رامي الثاني دون علم زوجته.. لماذا بعد الشهرة والمجد؟ "فيديو"

أحدثهن سارة سلامة .. نجمات تشوهت ملامحهن بعد عمليات تجميل

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

مني أحمد تكتب: الساحرة فيروز

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ