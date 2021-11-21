لإفطار لذيذ.. طريقة تحضير عجة الطعمية بالخطوات

عجة الطعمية من الأكلات اللذيذة والغنية بالكثير من الفوائد، ويضاف إليها العديد من الخضروات التي تمد الجسم بالمعادن والفيتامينات الهامة.

وإليك طريقة تحضير عجة الطعمية بالخطوات .

مقادير عجة الطعمية

عجينة طعمية

بيض

مرقة خضروات

كمون ناعم

فلفل حار احمر مفروم

فلفل رومي اخضر مفروم

بصل مفروم

طماطم مفرومة

ملح

نصف كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

زيت

كزبرة جافة ناعمة

للوجه

كزبرة جافة ناعمة

سمسم محمص

طريقة تحضير عجة الطعمية

* يخلط البصل والطماطم والفلفل الرومي والحار والملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة الناعمة والمرقة

* يضاف الزيت والبيض والدقيق والبيكنج بودر

* يفرد الخليط في بايركس مدهون بالزيت أو تقطع ويضاف لها السمسم وتقلى في الزيت

* يضاف على الوجه سمسم محمص

* توضع في الفرن حتى تمام النضج وتقدم عجة الطعمية