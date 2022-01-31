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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد العنب الجاف للبشرة والشعر والصحة

زبيب
زبيب

حفنة من الزبيب أو العنب المجفف تمنحك فوائد صحية غير متوقعة فهو يساعد على حركة الامعاء ويخفف من الإمساك إليك أبرز فوائد تناوله وفقا لموقع بولد سكاى الهندي 


1.الإمساك


يساعد العنب المجفف أو الزبيب على تسهيل حركة الأمعاء والتخفيف من الإمساك. يحتوي العنب الجاف على ألياف غير قابلة للذوبان تقلل من الإمساك وتقليل الإسهال.

2.زيادة الوزن


العنب الجاف أو الزبيب هو الأفضل لاكتساب الوزن بطريقة صحية فهو مصدر للطاقة أو لزيادة الوزن دون تراكم الدهون غير الصحية. يحتوي على العديد من الفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن والسيلينيوم والفوسفور والمغذيات والبروتينات. هذا أيضا يحسن المناعة.

 

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3.الوقاية من السرطان


الزبيب  غني بمضادات الاكسدة المعروفة باسم مضادات الأكسدة في الدم. هذا يساعدك على التخلص من الجذور الحرة و نمو الخلايا السرطانية. 


4.ارتفاع ضغط الدم


الزبيب  يقلل من ضغط الدم ويحمي صحة القلب.و يساعد على تقليل توتر الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم. 


5.مرض السكري


 يساعد على امتصاص السكر ويجعله مستقرًا لتقليل المضاعفات الصحية لكلا النوعين من مرض السكري. يساعد ذلك على تنظيم هرمون اللبتين والجريلين، ومن ثم فهو مفيد للحفاظ على نظام غذائي صحي ومنع الإفراط في تناول الطعام.

6.فقر الدم


مصدر غني بالحديد الذي يساعد في علاج فقر الدم يحتوي هذا أيضًا على نسبة جيدة من النحاس وهو أمر ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء.

7.الحمى


يعد  له خصائص مبيدة للجراثيم ومضادات حيوية ومضادة للأكسدة، والتي يمكن أن تعالج الحمى وتحارب الالتهابات الفيروسية والبكتيرية.

الامساك زيادة الوزن الوقاية من السرطان ارتفاع ضغط الدم مرض السكري

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