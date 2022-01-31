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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استمر في المحاولة.. محمود تريزيجيه يحتفل بفوز منتخب مصر علي المغرب.. شاهد

صدى البلد

علق محمود تريزيجيه لاعب منتخب مصر علي فوز الفراعنة فى مباراة أمس علي منتخب المغرب والتأهل إلي نصف نهائي أمم أفريقيا.

ونشر تريزيجيه مجموعة صور من كواليس المباراة أمس من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام،وكتب معلقا من خلال صوره: استمر في المحاولة حتى تصل إليه. الى الدور القادم الحمدلله.


تغلب منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش على نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأحد فى إطار منافسات ريع نهائى كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

 

ويواجه منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب الكاميرون فى نصف نهائى كان ٢٠٢١ يوم الخميس المقبل.

ويعتبر منتخبا المغرب وكوت ديفوار وش السعد على منتخب مصر الوطنى على مدار المواجهات التي جمعت بينهما على مدار النسخ ال ٣٢ الماضية.

 

وحقق منتخب مصر الوطنى لقب بطولة أمم إفريقيا عندما واجه فى نسخ سابقة ببطولة كأس أمم إفريقيا وتغلب علي الفريقين فى النسخ السابقة.

 

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