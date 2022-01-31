الفراعنة حنطونا.. الصحف المغربية ترصد فوز مصر على أسود الأطلسي

علّقت الصحف المغربية، الصادرة صباح اليوم، الإثنين، على خروج منتخب الأسود من ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية، على يد منتخبنا الوطني.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على نظيره المغربي بهدفين لهدف بعدما إنتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 على الشوطين الأساسيين .

وافتتح منتخب أسود الأطلس التسجيل أولًا عن طريق سفيان بوفال من ركلة جزاء بالدقيقة الخامسة من الشوط الأول، قبل أن يدرك محمد صلاح التعادل للفراعنة بالدقيقة 53، ثم حسم محمود تريزيجيه هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الشوط الإضافي الأول بعد أسيست رائع من محمد صلاح.

وخرجت صحيفة “المنتخب” المغربية بعنوان: “الفراعنة حنطونا!”.

وتابعت: “خرج المنتخب المغربي من كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكامرون، بعدما خسر مباراة ربع النهائي أمام نظيره المصري (1 ـ 2) ليتكرر سيناريو نسخة 2017 عندما خرج أسود الأطلس من دور الربع أيضا وعلى يد ذات المنتخب «الفراعنة»”.

وأضافت: “ظهر المنتخب المغربي في مباراة أمس بتراجع ملحوظ في المستوى، وبرعونة كبيرة في الأداء ليقدم واحدة من أسوإ مبارياته في البطولة، وهو ما حفز الفراعنة على انتفاضة قوية قلبوا من خلالها الخسارة إلى فوز”.

وعنونت صحيفة “هسبريس” عنوان: “المنتخب المغربي يخسر أمام مصر ويغادر نهائيات كأس إفريقيا للأمم”.

وخرج موقع “le360" بعنوان: "خبرة الفراعنة تطيح بـ" الأسود" وتنهي رحلتهم في "الكان"



وضرب منتخب الفراعنة موعدًا مع المنتخب الكاميروني في الدور نصف النهائي، من البطولة القارية.

وكان المنتخب الكاميروني قد صعد أيضًا لنصف النهائي بعد الفوز أمام جامبيا بهدفين نظيفين.