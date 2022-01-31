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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفيديو من داخل الجيم.. دارين حداد تخطف أنظار جمهورها.. شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة دارين حداد فيديو لها من داجل الجيم، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" .

 

وعلقت دارين حداد قائلا “ Gym gym gym ”.

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من داخل سيارتها.. دارين حداد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

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فستان أسود.. إطلالة جذابة لـ دارين حداد على انستجرام.. شاهد


و خاضت دارين حداد، الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل تونسى بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم .

 

كما شاركت دارين حداد، مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة: دارين حداد.

 

وتستعد دارين حداد، لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ، ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.

بيتر ميمي انستجرام دارين حداد مسلسل سوق الحرير نور اللبنانية

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