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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دارين حداد تستعرض رشاقتها داخل الجيم.. صور

دارين حداد
دارين حداد

نشرت الفنانة دارين حداد ، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورًا جديدة لها في الجيم.

 

وظهرت دارين حداد تستعرض لياقتها أثناء تواجدها فى الجيم، مرتدية توب مكشوف البطن وبنطال ليجن باللون الكحلي ورفعت شعرها الأسود للخلف بطريقة مميزة.

 

 دارين حداد، خاضت الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل تونسى بعنوان "الجاسوس" وهو بطولة لطفى العبدلى، دارين حداد، رياض النهدى، لطيفة القفصى، حمدى غوار وغيرهم من النجوم .

 

كما شاركت دارين حداد، مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، وسلوم حداد، وكاريس بشار، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف، وريام كفار وعبد الهادي، وشادي الصفدي وأسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم : عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي ومن تونس النجمة: دارين حداد.

 

وتستعد دارين حداد، لتصوير مسلسل عمر الناجى "حرب طروادة"، بطولة الفنان أمير كرارة، والمقرر عرضه على منصة watch it الرقمية، حيث من المقرر أن يعرض العمل فى سلسلة حلقات، وكل جزء يتضمن 8 حلقات كاملة، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى ، ويشارك في بطولته كل من الفنانة نور اللبنانية وعباس أبو الحسن وآخرون.

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IMG_٢٠٢٢٠١٣٠_١٦٢٤٠٩
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IMG_٢٠٢٢٠١٣٠_١٦٢٣٥٧
إطلالة دارين حداد الجيم تستعرض انوثتها التواصل الاجتماعي مسلسل سوق الحرير

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