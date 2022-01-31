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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان محمد أبو داوود: بنقد نفسي "زيادة عن اللزوم"| فيديو

الفنان محمد أبو داوود
الفنان محمد أبو داوود

قال الفنان محمد أبو داوود، إن خبرته كمخرج ساعدته في دوره بمسرحية "بودي جارد"، حيث أنه لعب دور أحد الممثلين ولم يتمكن من حفظ الدور لضيق الوقت، ولكن الخبرة ساهمت في عدم رهبته على المسرح أمام الفنان "عادل إمام".

 

وتابع الفنان محمد أبو داوود، خلال لقائه بـ برنامج "السفيرة عزيزة" والمذاع على فضائية "دي إم سي": "عمري مكنت راضي 100% عن أدائي، وبنقد نفسي زيادة عن اللزوم وهو ما أثر عليا وأخرني لفترات على المسرح وفي أدواري".

 

وأردف "أبو داوود"، أن أحد أساتذته كان لديه نفس العيب وعطله عن التمثيل، مما كان له عبرة في تقليل النقد والتجاوز عن نفسه.

 

محمد أبو داوود: صالح مرسي اكتشفني ورشحني لعمل بدلا من أحمد زكي.. فيديو

 

قوال الفنان محمد أبو داوود، إنه لا يحب الظهور في الكثير من البرامج التلفزيونية، مؤكدا أنه عمل في الإخراج في بداية حياته المهنية، بمسرحية "طب وبعدين" للفنانة نشوى مصطفى في بداية حياتها.


وأضاف أبو داوود خلال لقائه في برنامج "بنت البلد" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، أنه منذ الصغر لا يحب الإعلام ولا العلاقات، لافتا إلى أن صالح مرسي هو أول من اكتشف موهبته الفنية ورشحه لعمل فني بدلا من الفنان الراحل أحمد زكي .

محمد ابو داوود توك شو السفيرة عزيزة الفنان محمد أبو داوود

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