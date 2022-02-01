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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس هيئة التنشيط .. تفاصيل

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

ترأس، مساء الإثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في أولي جلساته المنعقدة هذا العام، وذلك بمقر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بالترحيب بالسادة أعضاء المجلس، متمنياً للجميع مزيد من التوفيق والنجاح، كما رحب أيضاً بالسفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية والسفير المصري السابق في روسيا لانضمامه لعضوية المجلس خلفا للسفير الدكتور بدر عبد العاطي الذي تولي منصب سفير مصر لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

وتحدث الوزير عن بعض المستجدات في قطاع السياحة والآثار خلال الفترة الماضية ومن بينها استعراض نتائج المشاركة المصرية في المعرض الدولى للسياحة والسفر "الفيتور" Fitur الذي انعقد خلال الفترة من ١٩ وحتى ٢٣ يناير الجاري بالعاصمة الإسبانية مدريد، وكذلك نتائج المشاركة في اجتماعات اللجنة المصرية العمانية المشتركة والتي انعقدت خلال يومي ٢٢ و ٢٣ يناير الجاري وأسفرت عن توقيع برنامج تنفيذى للتعاون في مجال السياحة بين الجانبين، كما تم إحاطة المجلس بالضوابط الصحية الجديدة لدخول البلاد.

وتم الإشارة إلى صدور بعض قرارات ندب للوظائف القيادية وفقاً للهيكل الإداري الجديد للهيئة من بينها تولي الأستاذ ماجد أبو سديرة رئيساً للإدارة المركزية للمكاتب والتي تختص بالإشراف على المكاتب الداخلية والخارجية للهيئة.

كما أحاط المجلس ببعض قرارات مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير والتي من بينها الموافقة على معاملة الأفارقة معاملة المصريين فيما يتعلق بأسعار دخول جميع المتاحف والمواقع الأثرية المصرية التابعة للمجلس والمفتوحة للزيارة وذلك خلال عام ٢٠٢٢، مشيراً إلى أنه تم بدء تشغيل نظام التذاكر الإلكترونية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف.

وخلال الجلسة، تم عرض الإستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27 " بمدينة شرم الشيخ.

وأكد الدكتور خالد العناني على أن الإعداد والتجهيز السياحي لهذا الحدث يعتبر على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة ويتم على قدم وساق لتسخير كافة الإمكانات السياحية الممكنة للمساهمة في إخراج المؤتمر بالصورة المشرفة والتي تعكس مكانة وقيمة مصر عالمياً.

وأشار إلى أهمية مبادرة وزارة الطيران المصرية بإطلاق طائرة للشركة الوطنية لمصر للطيران صديقة للبيئة لأول مرة.

كما تم إحاطة المجلس ببعض الاستعدادات الخاصة برئاسة واستضافة مصر للاجتماع ال ٤٨  للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والتي من المقرر استضافتها أواخر شهر مارس المقبل.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية العمل على رفع الوعي السياحي والأثري بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة وخاصة للأطفال وطلاب المدراس المختلفة بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار إلى أن هناك العديد من المقالات والتقارير الإيجابية التي تم نشرها عن مصر فى وسائل الإعلام الدولية منها صحيفة Daily Telegraph التي صنفت مصر الوجهة الثانية الأكثر شعبية بين المواطنين البريطانيين في عام 2022، وكذلك موقــع الســفر Tripadvisor الذي اختار مدينــة الغردقــة ضمــن أفضــل 10 مقاصــد ســياحية لزيارتهــا خــلال العــام الجـاري، ومدينـة القاهـرة ضمـن أهـم 10 وجهـات  اسـتطاعت تحقيـق أكـبر زيـادة سـنوية.

كما تم عرض بعض الأحداث التي من المقرر تنظيمها أو استضافتها خلال الفترة القادمة ومن بينها تنظيم فعالية بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل بالتعاون مع وزارة الثقافة والذي يعتبر تاريخاً مميزاً 22/02/2022، وكذلك استضاقة محافظة الأقصر لعرض أزياء المصمم الإيطالي استيفانو ريتشي في مارس المقبل.

واستعرض عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، خلال الجلسة، الحملات الترويجية الحالية والقادمة التي من المقرر إطلاقها للترويج للسياحة المصرية،  بالإضافة إلى مقترحات التحرك خلال الفترة المقبلة بالأسواق السياحية الرئيسية المصدرة للسياحة الوافدة إلى مصر.

وتم إحاطة المجلس ببعض المشاركات الدولية الهامة خلال الفترة المقبلة ومنها مشاركة مصر كضيف شرف في معرض المجر Hungexpo هذا العام والذي سيتم إقامته بمدينة بودابيست بالمجر بداية مارس المقبل.

وفي إطار الترويج لمنتج سياحة اليخوت، تم الموافقة على مشاركة الوزارة في معرض sea Trade Cruise Globul  والمقرر إقامته خلال الفترة ٢٥ الى ٢٧ ابريل ٢٠٢٢.

كما تم استعراض مشروع موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، و مناقشة دراسة إمكانية إدراج قرية الفواخير ضمن برامج الزيارة لشركات السياحة.
 

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وزارة السياحة والآثار وزير السياحة والاثار مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط

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