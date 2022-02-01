تفاصيل معرض غرب الأقصر يعبر عن عمق المجتمع الصعيدي بالصور..فيديو

قال أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون واحد المشاركين بالمعرض ، إن المعرض متواجد غرب الأقصر ويعرض 200 صورة تعبر عن عمق المجتمع الصعيدي ويشارك به مجموعة من الفنانين المصريين والأجانب أنا واحد من ضمنهم .

واضاف محيي حمزة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع علي القناه " الأولي المصرية " ، إن أعمال المعرض اختارت عمق المجتمع الصعيدي خصوصا أن وجه الصعايدة منحوت ويدل علي التاريخ من أعينهم ومن تجاعيد وجوههم وما يميزهم أيضا من لون البشرة المصرية .

واوضح محيي حمزة ، إن ما يميز المعرض انه متواجد في الهواء الطلق وموقعة جغرافي وتاريخي ونحاول من خلال المعرض التعبير من خلال تقنية فنية بسيطة عن الحياه المصرية البسيطة في صعيد مصر .